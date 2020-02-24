Офіс Президента веде переговори про купівлю квартир для визволених з полону

Офіс Президента проводить переговори щодо придбання житла для визволених з полону ОРДЛО українців.

Про це у Telegram повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Офіс Президента проводить переговори щодо купівлі квартир для визволених громадян... Доки триває цей процес, наші громадяни забезпечені тимчасовим житлом, а дехто виявив бажання проживати у своїх рідних та близьких", - зазначила вона.

Омбудсмен наголосила, що Служба зайнятості провела роботу щодо пошуку для колишніх полонених вакансій, які передбачають надання житла. "Більшість на ці пропозиції погодилась. Водночас 12 осіб з числа визволених досі не визначились з місцем роботи та проживання", - зауважила Денісова.

За її словами, всім визволеним надано висококваліфіковану медичну допомогу, зокрема і стоматологічну.

Уповноважений поінформувала, що 27 лютого відбудеться засідання міжвідомчої комісії, яка розгляне питання та прийме рішення щодо виплати колишнім полоненим грошової компенсації у розмірі 100 тис. грн.

Раніше журналіст Юрій Бутусов у дописі у Facebook заявив, що влада не вирішує проблеми визволених у грудні з полону, зокрема, людям досі не виплатили коменсацію у розмірі 100 тис. грн.

Водночас у Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО повідомили, що визволені з полону в ОРДЛО українці почнуть отримувати матеріальну допомогу у розмірі 100 тисяч гривень з наступного тижня.

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня 2019 року під час обміну утримуваними особами з ОРДЛО на підконтрольну Україні територію повернулися 76 бранців.