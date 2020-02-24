Посадовці СБУ постануть перед судом через 800 тисяч "відкату"

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування відносно посадових осіб СБУ, яких підозрюють у вимаганні та одержанні 800 тисяч гривен "відкату".

Гроші вимагались начебто від підприємця, що виконував роботи на замовлення держпідпріємства, повідомляє пресслужба ДБР.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники СБУ систематично створювали перешкоди суб'єктам господарської діяльності під час процедури підписання актів приймання робіт, чим затягували терміни розрахунків з їх виконавцями. Посадовці Служби безпеки України вимагали та одержали від підприємця загалом 800 тисяч гривень неправомірної вигоди за безперешкодне перерахування коштів за виконані роботи на замовлення держпідприємства. Розмір "відкату" становив 15% від суми укладених договорів", - повідомляє ДБР.

Зазначається, що йдеться про заступника начальника одного з відділів Управління Служби безпеки України в Запорізькій області та заступника начальника одного з управлінь Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Правоохоронців затримали 24 грудня 2019 року під час одержання другої частини "відкату" - 550 тисяч гривень.

Наразі сторона захисту знайомиться із матеріалами кримінального провадження (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України), після чого його матеріали будуть скеровані до суду.

У разі доведення вини, правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.