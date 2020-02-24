Чумний бунт: удар і одночасно – поштовх. «Коронавірусний» - так само

Сором на увесь світ, що його отримала Україна, внаслідок заворушень у Нових Санжарах – це урок для усього українського суспільства

Фактично, перед нами постала класична історія про те, що будь-який привід можна використати у відповідних цілях. Історія не один вже раз доводила: замість солідарності та емпатії людству частіше притаманні агресія та невігластво. В ХХІ столітті ми все ще змушені про це пам’ятати. Але не забуваймо й про те, що владі, інструментам, які є в неї в руках, цілком до снаги не доводити ситуацію до катастрофи.

Чума? Рушійна сила!

Власне, сьогодні вже це здається дивним, проте ще років 150 тому чуми – була явищем звичним та масштабним. У самому кінці ХІХ століття причина чуми – чумна паличка – була виявлена та вчені почали пошук інструментів боротьби з нею та швидко їх знайшли. В принципі, зараз – це вже не проблема та на місце чуми прийшли нові епідемії – туберкульозу, СНІДу, тропічних лихоманок та от – різних вірусних захворювань, що або мутували від звичайного грипу, чи мають загадкову природу – нестабільну, як сама назва «коронавірус».

А свого часу, епідемії впливали не лише на чисельність населення, а й на політику, міжнародні відносини, рівень суспільної активності, скажемо так – були рушійним фактором в житті людства. Усі страшні пандемії – «юстініанова чума» VI століття (коли загинуло понад 100 мільйонів осіб), «Чорна смерть» XIV століття (померло понад 25 мільйонів – на той час третина населення Європи), спалахи у XVII та навіть XIX століттях зіграли роль такого собі моменту істини, коли людство було змушене шукати не тільки порятунок від хвороби, а й замислюватися про своє місце та спосіб життя у світі.

Відсутність ліків та, як би зараз сказали, «протоколів» для боротьби зі хворобою відкриває дорогу усіляким ірраціональним версіям. Рівень освіти, а головне – картина світу, що актуальна для різних часів диктує ставлення до суто медичної проблеми. Колись смерть від чуми сприймалася як «кара Божа» за гріхи та «невірний» спосіб життя. Чимало є прикладів, як церква періоду інквізиції використовувала епідемії як привід для посилення заборон будь-чого. В першу чергу – якраз знань та способів боротьби з бідою. Тому що обізнана людина рано чи пізно прийде до думки, що хворіють не самі тільки грішники, й не тому, що їм далеко до праведників, а тому що – вода у річці забруднена та гризуни, що розносять інфекцію, розплодилися. Врешті-решт, й святі отці неодноразово ставали жертвами чуми – це тому, що вони насправді вели шкідливий спосіб життя?

Були й приклади, коли чума ставала приводом для виступів проти влади з відповіддю останньої. І, якщо придивитися, то часто отакі протистояння (ну, точно як у нас в Нових Санжарах!) поставали на абсолютно штучному, ірраціональному ґрунті. Проте, жертви цих «чумних бунтів» були цілком реальними. Як і наслідки, власне, теж…

Чумний бунт 1771 року акварель Ернеста Лісснера

Москва, 1771 пік: Від святого до грішного – один крок

Одним з яскравих підтверджень штучності спалаху протестів під час епідемії є історія «чумного бунту» у Москві у вересні 1771 року. Чума йшла тоді Європою з теренів Османської імперії. Імперія же Російська тоді воювала з турками за Північне Причорномор’я, чума поширювалася разом із солдатами, що поверталися з війни – і це було звичною справою, проте головними джерелами зарази стали трофеї – звичайні тканини, «made in» Османська імперія – отака от помста від переможених. Помирати від чуми спочатку солдати у госпіталі в Лефортово, а потім – робітники на суконній фабриці у Замоскворіччі. У Москві почалася епідемія.

Помирали здебільшого бідняки люди – вони селилися щільно у невеликих приміщеннях, про якісь зручності говорити було зайвим, санітарний стан міста також був жахливим – відходи викидали або просто на вулицю, або – в однойменну річку Москва. Ще й робила свою справу літня спека. І от: місто залишилося фактично без влади, усі керівники – губернатор Юшков, військовий головнокомандувач Салтиков та обер-поліцеймейстер Бахмєтьєв місто полишили, так само робили усі, хто був спроможний пересуватися. Втім, був оголошений карантин, що фактично унеможливлював вихід з міста. У підсумку – померлі від чуми лежали прямо на вулицях, а тіла крюками збирали арештанти.

Соціальне обурення прорвалося на поверхню несподівано та з дивного, як на наш час, приводу: у вересні з Варварської брами Кремля прибрали ікону Боголюбської Божої Матері, що за народним уявленням мала цілющу силу та поряд із якою стали проводити велелюдні молебні та збирати пожертви. Скупчення людей, зрозуміло, сприяло поширенню зарази, і саме тому, архієпископ Амвросій наказав прибрати ікону з брами та перенести її у церкву неподалік та ще й опечатав та прибрав зібрані пожертви. Це й спровокувало обурення зневірених мас. 15 вересня почалися заворушення: містяни, здебільшого простолюдини, пішли на Кремль із дубинами та захопили всередині Чудов монастир. Наступного дня штурмували вже Донськой монастир, де заховався Амвросій. Його знайшли та вбили. Також під час стихійного повстання, що не мало ані сформульованої мети, ані зрозумілої послідовності дій, натовп громив і грабував дворянські садиби та державні склади. Ну, загалом, «русский бунт – бессмысленный и беспощадный»…У підсумку: в місто були введені війська, понад сто повсталих було знищено прямо на вулицях, ще понад триста – віддані під суд, а четверо організаторів – страчені. Проте, був у цієї історії й інший підсумок: лише через бунт, влада нарешті звернула увагу на необхідність підтримання санітарного стану другої столиці імперії – у Москві почалося будівництво першого водогону Як кажуть – немає лиха без добра.

Вид на Севастополь (Середина XIX століття.)

Севастополь, 1830 рік: А чи була чума?

Але ще більш кричущим прикладом невігластва влади є так зване Севастопольське повстання 1830 року. Тоді Російська імперія також воювала з Туреччиною і знову наразилася на чуму, яку, до речі, потім була «перекваліфіковано» на холеру.

Власне, випадків чуми у Севастополі виявлено не було. Проте, значення міста як бази Чорноморського флоту у війні було настілки значущим, що ще з 1828 року в ньому був встановлений карантин. Влітку 1829-го його було значно посилено. Селяни, які жили навколо Севастополя не хотіли, а часто й не могли їхати до міста з огляду на карантин. Відтак, сам собою виник дефіцит товарів та продовольства, фактично монополія на торгівлю та розподіл запасів перейшла до інтендантів – це за російською традицією спричинило зловживання, продаж неякісного продовольства за завищеними цінами та по суті – спричинило майже голод серед населення.

Навесні 1830-го карантин посилили ще – севастопольцям заборонили виходити з домівок взагалі. У травні його відмінили, проте для мешканців найбільш бідного району – Корабельної сторони – подовжили спочатку на тиждень, а потім – взагалі постановили вивезти людей на два тижні за межі міста. Повторимося: випадків чуми так виявлено й не було, а люди – мали фактично голодувати під відкритим небом.

У відповідь містяни почали формувати загони самооборони. Коли ж губернатор міста Столипін посилив патрулі на вулицях, невдоволення вийшло на поверхню. 3 червня 1830 року натовп підійшов до дому губернатора та адміралтейства, губернатор був схоплений та вбитий, частина матросів перейшла на бік повсталих. До вечора усе місто перейшло під їх контроль, об’єктами помсти ставали офіцери та чиновники, що мали відношення до впровадження та підтримки карантинних заходів. 4 червня – тимчасовий губернатор Турчанінов під тиском видав наказ про скасування карантину. Проте, вже 7 червня у місто увійшли вірні владі війська, які розпочали наведення ладу. Загалом, було засуджено понад 6000 осіб, семеро– страчені, понад 1000 – пішли на каторгу, а 4200 мешканців – мали примусово виїхати з Севастополя.

Нові Санжари можуть цілком реально перемогти будь-який Майдан...

Погодьтеся, обидва наші сюжети – багато в чому схожі із сучасним нашим соромом у Нових Санжарах. Ми якось дуже легко повернулися до часів, коли треба ледве не знову співати молитви або навіть й гімн, щоб убезпечити себе від фантомної загрози. Чи ще краще – підпалити шини, чи – кидати каміння в автобуси, де сидять співвітчизники, здорові, до речі, люди.

Чому це все стає можливим? Звісно, можна звалити усе на підкуп, дезінформацію, технологію поширення паніки, визискування якоїсь політичної мети. Проте – це було б надто просто та поверхово. Нам треба бути завжди готовим до того, що співгромадяни можуть бути зовсім не такими, як нам хочеться про них подумати. Ні, ці люди не винні в тому, що живуть у своєму світі – світі провінції, бідності, недовіри до усіх та усього й підсвідомої пам’яті про Голодомор. І це Полтавщина, з якої писав свої геніальні полотна Микола Гоголь - із панночкою та Вієм, чортом, боровом та Солохою. Це та сама історія, про те, що люди не лікуються в лікарні та не довіряють медицині – тому що вважають, ніби її спеціально придумали, бо хочуть їх обібрати. Переважна більшість з них зайняті виключно вузькими проблемами – вижити, обігрітися, прогодуватися. Відтак, новина, що когось там до них везуть, та ще й з того самого місяця, де спалахнув смертельний та незрозумілий «коронавірус», від якого помирають – не може не «підпалювати» саме таку свідомість. Так, її можна подати у відповідному світі – що й було зроблено деякими ЗМІ. Так, паніка нагніталася у ЗМІ, робилися необережні заяви, а подумати, як донести об’єктивну інформацію саме до цих людей – як завжди, бракувало часу, професійності та елементарної організованості. А от ґрунт для виплеску емоцій там був здобрений ще задовго до того...

Ні, виправдати цю агресію одних українців проти інших неможливо. Але – любити треба ті Нові Санжари, хоча би трохи реально цікавитися, як вони живуть, розуміти, що хоч до Києва там аж кілометрів 300 багато хто з новосанжарців ніколи в столиці й не бував. Всім нам треба вірно зрозуміти цей урок. Інакше – такі от Нові Санжари можуть цілком реально перемогти будь-якій Майдан...

Олександр Севастьянов, Київ