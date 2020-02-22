Справа Гандзюк: суд у Болгарії дозволив екстрадицію Левіна

Суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Москаленка (Левіна), підозрюваного у причетності до вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на місцеві ЗМІ.

За словами болгарського прокурора Георгія Чинева, суд визнав клопотання про екстрадицію Левіна обґрунтованим.

Зазначається, що захист Левіна може оскаржити це рішення. Апеляцію суд має розглянути протягом семи днів.

«Щоб забезпечити фактичну передачу особи, суд також ухвалив рішення про його арешт», – поінформував прокурор.

Раніше Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Прем’єр-міністром Болгарії Бойком Борисовим висловив сподівання на швидке вирішення питання екстрадиції Москаленка (Левіна).

Як повідомлялося, на території Болгарії 24 січня затримали Олексія Москаленка (Левіна), якого розшукували за підозрою в причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк. Його особу встановили за відбитками пальців, оскільки він змінив зовнішність.

Болгарський суд заарештував підозрюваного на 40 діб.

Активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла.