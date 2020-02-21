Студенти три дні не зможуть купувати квитки на поїзд онлайн

Через проведення технічних робіт у реєстрі Міністерства освіти і науки України продаж залізничних квитків зі студентською пільгою через онлайн-сервіси буде обмежено з 17:00 21 лютого по 15:00 23 лютого.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

"Через проведення технічних робіт у реєстрі Міносвіти буде тимчасово обмежено продаж залізничних квитків зі студентською пільгою через онлайн-сервіси. Послуга буде недоступна з 17:00 21 лютого по 15:00 23 лютого. У цей період студенти можуть оформити квитки з пільгою в залізничних касах", - йдеться у повідомленні.

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В компанії перепрошують за тимчасові незручності.