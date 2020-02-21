Справи Майдану: до суду передали ще один обвинувальний акт

Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно колишнього слідчого за протиправне переслідування учасників Революції Гідності.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"Сьогодні, 21 лютого 2020 року, Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього слідчого Дніпровського райуправління ГУ МВС України в м. Києві через протиправне переслідування учасників Революції Гідності", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, експравоохоронець, ймовірно, діючи за попередньою змовою групою осіб зі своїми керівниками та прокурорами, 19 лютого 2014 року незаконно затримав та притягнув до кримінальної відповідальності завідомо невинуватих чотирьох осіб за начебто участь у масових заворушеннях 18 лютого 2014 року у центральній частині м. Києва.

"Окрім того, на підставі клопотань вказаного слідчого, за відсутності будь-яких доказів, які б обґрунтовували повідомлену цим особам підозру, слідчі судді Дніпровського райсуду м. Києва двом із них обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - уточнили у відомстві.

Колишньому слідчому інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення), ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 (завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності) та ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій) Кримінального кодексу України, уточнили у пресслужбі.

У Офісі генпрокурора нагадали, що через протиправне переслідування 18 лютого 2014 року учасників Революції Гідності до суду спрямовано обвинувальний акт щодо 6 слідчих, заступника та начальника слідчого відділу Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві, прокурора відділу прокуратури м. Києва, судді та заступника голови Дніпровського районного суду м. Києва.

Стосовно колишнього заступника прокурора Дніпровського району м. Києва здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні і його оголошено у розшук, зазначається у повідомленні.