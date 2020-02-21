Уроки китайського коронавірусу. Частина 2

Де б не організували карантин - на островах, військових базах, у міських готелях - всюди процедура пройшла чинно і мирно. На відміну від України

Як показала новосанжарська історія, найважливіше в екстрених ситуаціях - це інституції. Коли інституції в країні нормально не працюють, тоді все робиться аврально і в ручному режимі. "Тоді все залежить від дзвінків президента, команд міністра, брифінгів прем'єра, настроїв місцевої влади та забобонів місцевих жителів. Коли інституції працюють, все це зовсім неважливо: складні речі робляться тихо, без зайвого піару, руками професіоналів, які точно знають, що і як робити, і їм не можна завадити ззовні", - дуже точно змалював ситуацію громадський діяч і бізнесмен Валерій Пекар. Бачимо це на прикладі тих країн, які першими провели евакуацію власних громадян з епіцентру епідемії.

США

Наймасштабнішу евакуацію своїх громадян з Китаю провели Сполучені Штати Америки. П’ятьма чартерними рейсами уряд США вивіз із двох епіцентрів захворювання на коронавірус майже 900 осіб.

Перша евакуація відбулася ще 29 січня 2020 року. Рейс з Уханьського аеропорту зі 195 евакуйованими, серед яких було багато американських дипломатів з родинами, прибув на військову авіабазу Мерч, що на півдні Каліфорнії. Усіх евакуйованих "попросили" залишитись на базі на три дні, щоби провести необхідні тести й перевірити, чи вони здорові .

Перебування на військовій базі було не добровільним. Коли один з евакуйованих спробував залишити територію до завершення триденного періоду, йому не тільки відмовили, а й наказали залишитись під медичним наглядом на всі два тижні. Зрештою, вся група провела на базі повноцінний інкубаційний період – людей відпустили додому 12 лютого. Жоден з евакуйованих не захворів на коронавірус.

8 лютого ще два літаки з американцями з Уханя приземлились на військовій авіабазі Тревіс між Сан-Франциско та Сакраменто. 178 осіб з одного літака залишились на цій базі, а 167 осіб з іншого літака доставили на аеродром морської піхоти Мірамар у Сан-Дієго, де ті й відбули карантин.

Останні два чартери з американцями прибули на військові бази в Каліфорнії та Техасі пізно вночі 16 лютого. Вони привезли 340 американців, евакуйованих із корабля-карантину Diamond Princess. Американці з останньої партії евакуйованих вже провели 11 днів карантину на борту круїзного судна, але після прибуття додому вони пробудуть під меднаглядом ще два тижні.

Слід зазначити, що США допускали на рейси лише здорових співгромадян, але під час перевезення пасажирів стало відомо, що в 14 з них аналізи показали вірус. Всіх їх госпіталізували до медичного центру університету Небраски, який у минулому мав успішний досвід лікування Еболи та має необхідне устаткування для лікування інфекційних захворювань.

АВСТРАЛІЯ

3 лютого Австралія забрала понад 200 громадян з Уханя. Евакуйованих помістили в пункті тимчасового перебування на острові Різдва, який розташований в Індійському океані за дві з гаком тисячі км. від материка. Через два дні туди також привезли 36 громадян Нової Зеландії.

З евакуйованих ніхто не показав позитивний тест на коронавірус і тому, перші кого туди привезли на карантин вже покинули острів.

Другим місцем для карантину стало поселенння біля міста Дарвін на півночі країни. Австралія ще має забрати понад 200 своїх громадян і новозеландців з карантинного лайнера "Diamond Princess".

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Британія також розпочала евакуацію своїх громадян однією із перших. Перший лайнер з Уханя з 83 британцями та 27 громадянами інших країн ЄС приземлився на військовій базі Брайз Нортон 31 січня. На борт допускали тільки пасажирів без симптомів вірусу.

Евакуйованих британців поселили у житловому блоку лікарні Arrowe Park, що у графстві Мерсісайд.

Другий літак з понад 200 людьми на борту (105 британців і 95 громадян ЄС) сів у Брайз Нортон 9 лютого. Евакуйованих кількома автобусами відвезли до містечка Мілтон-Кейнс на південному сході Британії, де поселили у міському готелі.

І у першому, і в другому місці куди поселили евакуйованих діяв режим ізоляції від зовнішнього світу – місцевий персонал до них не допускався.

Показовою є реакція місцевих жителів, які створили у Facebook групу співчуття евакуйованим, у якій розраджували ізольованих співвітчизників. Крім того, вони організували пункт збору пожертв для евакуйованих, куди жителі могли приносити снеки, книги, ігри та розмальовки для дітей.

18 лютого британський уряд оголосив, що організує ще один гуманітарний рейс, який вилетить із Токіо разом із британцями з круїзного лайнера Diamond Princess та іншими громадянами королівства, які захочуть повернутись додому з Китаю.

НІМЕЧЧИНА

Ввечері 1 лютого Німеччина евакуювала своїх громадян літаком Бундесверу. Військовий літак сів у Франкфурті зі 124 людьми на борту, із них 102 були німцями, решта – іноземні громадяни.

Примітно, що рейс прибув до Франкфурта із затримкою. А все – через Росію, яка заборонила борту сісти на своїй території для зміни екіпажу та дозаправки. Спершу РФ дала згоду на посадку в одному з аеропортів, та згодом несподівано відмовила, пославшись на "нестачу ресурсів". Це викликало шквал коментарів у німецьких ЗМІ, які рясніли заголовками "дипломатичний скандал". У підсумку рейс з евакуйованими дозаправився у Гельсінкі.

В Німеччині евакуйованих помістили під нагляд до спеціально обладнаних казарм Бундесверу біля франкфуртського аеропорту. Ще до вильоту з Китаю МЗС Німеччини повідомило, що серед евакуйованих немає інфікованих. Проте вже на місці під час огляду медики виявили вірус 2019-nCoV у двох людей. Заражених спецтранспортом відвезли до університетського госпіталю у Франкфурті, де їх вилікували і згодом вони покинули клініку. Всі інші евакуйовані 16 лютого також залишили казарми здоровими – жоден із них під час перельоту не заразився.

ФРАНЦІЯ

Перший літак із поверненими громадянами з Уханя сів на військовому аеродромі біля Марселя 1 лютого. 179 французів прямо з борту вирушили на двотижневий карантин в курортне містечко Каррі-ле-Руе біля Марселя. Людей поселили у табір відпочинку посеред соснового лісу.

У місцевих жителів це викликало не надто велику паніку, але владі вдалося заспокоїти мешканців. Табір охороняла озброєна охорона й назовні нікого не відпускали. А евакуйовані могли вільно гуляти територією – звичайно, з масками на обличчі.

2 лютого прибув ще один літак з Китаю. Із 254 людей на борту було лише 65 французів. Решта – піддані 30 країн, здебільшого європейських, яких відразу відправили на батьківщину.

Тих громадян Франції, у кого запідозрили симптоми вірусу, залишили на військовій базі для подальших тестів, а решту громадян відвезли до центру в Каррі-ле-Руе, а також – до навчального центру для пожежників поблизу Екс-ан-Прованса, де французька влада також облаштувала місце для карантину.

КАНАДА

7 лютого на найбільшій військовій базі збройних сил Канади Трентон в провінції Онтаріо приземлився перший рейс з Уханя із 176 людьми на борту. Туди ж за кілька годин після нього сів урядовий літак США, яким прибули ще 39 канадців. Пасажирів із цих двох рейсів помістили в готельному комплексі на військовій базі, де протягом 14 днів за ними наглядали лікарі.

11 лютого на базу прилетів ще один літак, на якому було 200 людей. Евакуйованих теж розмістили на базі Трентон – але в іншому комплексі, ніж першу групу. Жоден з евакуйованих не захворів на коронавірус.

ІТАЛІЯ

3 лютого уряд Італії, який першим серед країн ЄС оголосив про надзвичайну ситуацію у зв’язку з вірусом, евакуював з Уханя 56 своїх громадян. Вивезених італійців помістили на карантин на військову базу на околиці Рима. Один із евакуйованих мав симптоми вірусу – його відвезли до римської лікарні, яка спеціалізується на лікуванні інфекційних захворювань.

Днями італійський уряд оголосив, що надішле ще один літак за 35 своїми громадянами з круїзного лайнера Diamond Princess. 25 із цих італійців є членами екіпажу, включаючи капітана круїзного судна.

ЯПОНІЯ

29 січня 206 японських громадян були евакуйовані з міста Ухань і прибули до Токіо.

Всі пасажири, які перебували на борту, були поміщені на карантин. Прем'єр-міністр Сіндзо Абе заявив, що у трьох японців, які повернулися в середу, аналізи показали позитивний результат на новий коронавірус. Як повідомляє американський телеканал CNN, ще майже 450 японських громадян поки що не залишили Ухань.

ІЗРАЇЛЬ

Чартерний рейс, який перевозив 11 ізраїльтян, евакуйованих з круїзного лайнера Diamond Princess в Японії, приземлилися в аеропорту Бен-Гуріон в Тель-Авіві рано вранці 22 лютого . Після прибуття літака, парамедики доставили прибулих до найближчих лікарень для двотижневого карантину в спеціальних ізоляторах. Ще четверо ізраїльських громадян, які перебували на борту круїзного судна та заразилися коронавірусом, залишилися госпіталізованими в Японії.

УРОКИ КИТАЙСЬКОГО КОРОНАВІРУСУ: ВЗАЄМОДІЯ З НАСЕЛЕННЯМ

Один з головних уроків, підтверджений і нині в Китаї, в області суспільної охорони здоров'я в XXI столітті - включаючи спалахи важкого гострого респіраторного синдрому (ТОРС), близькосхідного респіраторного синдрому (БВРС), грипу типу А (H1N1) і лихоманки Ебола - полягає в тому, що інформування про ризики і взаємодія з місцевими громадами (ІРВС) є обов'язковою умовою ефективності заходів реагування, визнали у Всесвітній організації охорони здоров'я. "Спалах інфекції, викликана nCoV, вже поставила і продовжить ставити завдання перед системами охорони здоров'я, в тому числі щодо їх спроможності ефективно взаємодіяти з населенням. Складність вирішення такого завдання, як інформування про невизначеність ситуації та пов'язані з нею ризики, необхідність враховувати побоювання громадськості, може привести до ряду небажаних наслідків, включаючи втрату довіри і репутації, економічні втрати і - в гіршому випадку - загибель людей, - йдеться у заяві ВООЗ. В ній міститься заклик до лідерів країн вжити всіх необхідних заходів для того, щоб інформування населення стало неодмінною складовою діяльності щодо забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я і реагування на них.

Тобто, українці мали бути проінформованими про ситуацію не зі слів блогерів чи навіть журналістів, а профільним медичним персоналом, як це було зроблено в усіх цивілізованих державах. А в нас знову наступили на "чорнобильські" граблі - замовчування, ігнорування, дезорієнтація і втрата контролю над ситуацією. Не дивно, що розгубленість і негативний настрій передався суспільству.

Як мало бути? Чітко і без вагань: літак, військовий аеродром, військова база, мобільний госпіталь/лікарня, 14 днів ізольованого відпочинку і... будьте здорові по домівках!

Оксана Поліщук, Мар'яна Рабченюк, Київ