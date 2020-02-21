МКМС запустить проєкти на підтримку української та мов нацменшин

Міністерство культури, молоді та спорту реалізовуватиме проєкти, спрямовані на підтримку української мови як державної, мов нацменшин та української жестової мови.

На цьому наголосив під час круглого столу в Укрінформі перший заступник міністра культури, молоді та спорту України Анатолій Максимчук.

“Безумовно, ми маємо говорити про захист української мови як державної. Вона потребує захисту, розвитку, популяризації, просування. Ми маємо говорити про мови нацменшин. Зокрема, про мови тих нацменшин, які перебувають на межі зникнення. Ми маємо говорити і про українську жестову мову. Тобто, ми маємо створювати майданчик і умови, щоб незалежно від того, якою мовою ти спілкуєшся, яка твоя рідна, максимальна кількість людей була залучена в наш український простір, щоб не було проблем у спілкуванні, в донесенні інформації”, - підкреслив Максимчук.

Водночас він зазначив, що недостатність інформації або перекручена інформація може бути причиною для хвилювань і заворушень.

“А з урахуванням того, що ми перебуваємо в гібридній війні з Росією, ми розуміємо, що це ще один виклик, тому що комунікація, донесення інформації, суспільний дискурс з певних тем - це також дуже важлива річ”, - додав перший заступник міністра.

Максимчук зазначив також, що МКМС здійснюватиме декілька ключових кроків на підтримку мов в Україні. Зокрема, інституції, які є у сфері управління міністерства, будуть реалізовувати певні проєкти, спрямовані на підтримку державної мови й підтримку мов національних меншин.

“Всі знають, що є законопроєкт у Верховній Раді щодо жестової мови, він розглянутий профільним комітетом, буде проходити далі, ми будемо продовжувати його підтримку. Щодо української мови як державної ми найближчим часом запустимо тендер на створення онлайн-платформи з її вивчення. Це буде прототип, на який ми хочемо доєднувати інші мови і створити потужну платформу, де можна буде вивчати й мови нацменшин, і кримськотатарську, й інші мови, які зараз перебувають, зокрема в Криму, під гнітом агресора і є багато побоювань, що вони на межі вимирання”, - сказав Максимчук.

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Він також поінформував, що МКМС знаходиться в пошуку рішення, як в офлайні забезпечити вивчення, зокрема, державної мови.

“Це важливий елемент. Закликаю всіх до конструктивної дискусії, до пропозицій”, - зазначив Максимчук.