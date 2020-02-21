Justin безкоштовно доставлятиме товари з інтернет-магазину Епіцентр
У рамках співпраці Justin безкоштовно доставлятиме товари з інтернет-магазину epicentr.ua вагою до 15 кг у відділення формату SMART та вагою до 30 кг у відділення формату OSR.
«Онлайн-продажі стрімко зростають. Тільки за 2019 рік кількість замовлень в інтернет-магазині epicentr.ua збільшилась на 60%. При цьому понад 50% клієнтів інтернет-магазину воліють забирати свої замовлення самостійно у 57 центрах видачі, розташованих у ТЦ «Епіцентр». Завдяки співпраці з Justin ми надамо можливість нашим покупцям безкоштовно отримати замовлення у більше ніж півтисячі відділень поштового оператора по всій Україні», - підкреслив керівник проєкту epicentr.ua Юрій Яковлєв.
Зазначимо, що мережа Justin налічує вже понад 550 відділень, які розташовані переважно у найпопулярніших локаціях: магазинах “Сільпо”, “Фора”, “Fozzy”, “Novus”, “Фуршет” та інших, а також у популярних торговельних центрах.
Інтернет-магазин epicenter.ua надає можливість придбати увесь асортимент товарів, представлений у торговельних центрах мережі «Епіцентр», а це майже 500 тис. артикулів. Однією з переваг інтернет-магазину є те, що користувачі зможуть формувати великі комплексні замовлення та за необхідності використовувати опцію великогабаритної доставки. Наразі інтернет-магазин в місяць обслуговує 160 тис. замовлень, а сайт epicentr.ua відвідує близько 11 млн покупців щомісяця.