У мережі шахраї продають "відповіді" на тести ЗНО-2020

У мережі з'явилися шахрайські пропозиції відповідей на тести ЗНО -2020.

Про це попереджає Український центр оцінювання якості освіти.

"У мережі шахраї вже продають “відповіді” на ЗНО-2020. ...Аби не бути ошуканим, укотре застерігаємо: відхиляйте сумнівні пропозиції. Натомість для ретельної підготовки до ЗНО радимо проходити тести попередніх років, які є у вільному доступі в рубриці "Тести минулих років", перевіряти відповіді, аналізувати свої помилки, заповнювати прогалини у знаннях тощо", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пропозиції розміщуються в соціальних мережах, зокрема в Telegram. За певну плату шахраї пропонують купити зошити сертифікаційних робіт ЗНО-2020 із відповідями до них, запевняючи в надійності й достовірності джерела інформації, щораз вигадуючи нові схеми.

"Наприклад, для «переконливості» надсилають лист із буцімто офіційної скриньки Українського центру оцінювання якості освіти. Безумовно, купити можна що завгодно, але стовідсотково це не буде тест ЗНО. В Українському центрі оцінювання якості освіти створено потужну систему захисту інформації на всіх етапах підготовки та проведення ЗНО. Укладають тести і друкують сертифікаційні роботи в умовах суворої конфіденційності", - наголошують в УЦОЯО.

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Також деякі шахраї неправомірно ставлять логотип УЦОЯО на свій сумнівний контент. "За зміст таких матеріалів Український центр оцінювання якості освіти відповідальності не несе", - йдеться у повідомленні.

В УЦОЯО наголосили, що актуальну інформацію щодо ЗНО абітурієнти зможуть дізнатися на вебсайті УЦОЯО, на офіційних сторінках у соцмережах Facebook, Instagram та новоствореному каналі Telegram.