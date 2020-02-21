МОЗ заперечує, що українців навмисно евакуювали з Китаю в річницю розстрілів на Майдані

Дата евакуації громадян України з Китаю залежала від низки погоджень з китайською владою і випадково збіглася з роковинами розстрілів Небесної сотні.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є міжнародні правила, якими користуються в тому числі і в Україні. Щодо збігу дат — Україна діяла спільно з представниками уряду Китаю, і відправлення та погодження, чи випустять тих чи інших громадян України чи інших країн, залежало в тому числі і від уряду Китаю. Коли було отримано дозвіл, тоді громадяни і прилетіли", - сказав Коваль.

Як повідомлялося, у "Європейській солідарності" вважають, що українська влада не випадково вибрала День Героїв Небесної сотні 20 лютого для повернення українців з Уханя, а з метою відволікти суспільну увагу від розслідування справ Майдану.

"Два тижні влада взагалі не переймалася українцями в Ухані. Й акурат в річницю Революції гідності згадала про евакуацію", - зазначила, зокрема, співголова фракції "Євросолідарність" Ірина Геращенко.

За її словами, влада провалила комунікацію із суспільством щодо цієї евакуації.