Уряду довіряють 28% українців, не довіряють — 64,5%

Повністю підтримують діяльність Кабінету міністрів України 6% українців, при цьому довіряють уряду 28% респондентів, а не довіряють — 64,5%.

Такими є результати дослідження"Оцінка громадянами ситуації в країні, рівень довіри до виконавчих та правоохоронних органів влади, оцінка діяльності уряду (лютий 2020 року)", проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

"Повністю підтримують діяльність уряду України 6% респондентів, підтримують окремі заходи — 34%, не підтримують — 51%. Діяльність Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука повністю підтримують 6%, підтримують окремі заходи — 29,5%, не підтримують — 52%", — йдеться у дослідженні.

Довіряють уряду 28% респондентів, не довіряють — 64,5%, висловлюють довіру Прем’єр-міністру України Гончаруку 25% опитаних, не довіряють — 63%.

"Рівень довіри до уряду істотно знизився протягом останніх місяців. Найвищих показників він досягав у вересні 2019 року, коли уряду довіряли 57% респондентів, не довіряли — лише 22%", - наголошується у дослідженні.

Як зазначається, рівень довіри до уряду істотно залежить від політичних симпатій громадян: серед представників електорату партії "Слуга народу" довіряють уряду 65%, не довіряють — 27%, серед представників електорату партії "Опозиційна платформа — За життя" — відповідно 11% і 88%, партії "Європейська солідарність" — відповідно 8% і 89%, ВО "Батьківщина" — відповідно 18,5% і 75%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.