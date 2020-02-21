Ветерани та жертви нацистських переслідувань отримають до 5 травня понад 1,3 мільярда

Більш як мільйон ветеранів та жертв нацистських переслідувань отримають щорічну разову грошову допомогу до 5 травня.

Про це повідомляє АрміяInform.

“Понад мільйон ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань отримають щорічну разову грошову допомогу до 5 травня у 2020 році в розмірі від 570 грн до 4120 грн”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, допомогу нададуть 1 003 333 особам, для цього в держбюджеті передбачено понад 1,3 млрд грн.

Зокрема, ветеранам війни урядовим рішенням на 2020 рік встановлено таку щорічну разову грошову допомогу до 5 травня: особам з інвалідністю внаслідок війни I групи – 4 120 грн, II групи – 3 640 грн, ІII групи – 3 160 гривень, учасникам бойових дій – 1 390 грн, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 4 120 грн.

Крім того, членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, передбачена виплата у розмірі 900 гривень.

Ці кошти виплачуються відповідно до постанови Кабміну "Деякі питання виплати в 2020 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про жертви нацистських переслідувань", ухваленою урядом на засіданні 19 лютого 2020 року.