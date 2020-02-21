На лікування за кордон МОЗ відправить 139 українців

Міністерство охорони здоров'я відправить на лікування у закордонні клініки 139 громадян України, серед яких 18 дітей.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"121 дорослий і 18 дітей, хвороби, яких наразі не лікуються в Україні, найближчим часом отримають необхідне лікування у закордонних клініках за кошти Державного бюджету. Таке рішення прийнято на засіданнях Комісії МОЗ України з питань направлення для лікування за кордоном, які відбулись у 2020 році", - йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, 22 дорослі пацієнти та 12 дітей будуть направлені на операції трансплантації кісткового мозку, 65 осіб (з них одна дитина) - на пересадження нирки, ще 18 - печінки. Трансплантація серця буде оплачена 17 дорослим та чотирьом дітям. Одному пацієнту буде профінансовано інший метод лікування.

За бюджетною програмою на лікування громадян України за кордоном у 2020 році передбачено 1 089 949, 9 тис. грн.

“До іноземних клінік за програмою "Лікування громадян України за кордоном" направляються пацієнти для отримання медичної допомоги переважно при онкогематологічних, онкологічних, нейрохірургічних, кардіохірургічних захворювання та вроджених аномаліях розвитку, у разі неможливості її надання в умовах закладів охорони здоров'я України”, - нагадали у МОЗ.