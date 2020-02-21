Верховний Суд підтвердив вирок організаторці референдуму в "ДНР"

Верховний Суд визнав справедливим покарання жінці, яка, за даними слідства, належала до ініціативної групи так званої "ДНР".

Про це інформує Офіс генпрокурора.

"Верховний Суд визнав справедливим вирок стосовно особи за посягання на територіальну цілісність нашої держави. Таким чином, суд погодився з доводами Офісу генерального прокурора і підтвердив рішення судів попередніх інстанцій, якими вказаній особі призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за даними слідства, жінка, що належала до ініціативної групи так званої "ДНР", організувала роботу дільничної "виборчої комісії".

Вона також керувала її діяльністю при проведенні незаконного референдуму про виведення з-під юрисдикції України адміністративно-територіальних одиниць Донецької області.