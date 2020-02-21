Рябошапка заявив, що знає, хто причетний до витоку у "справах Майдану"

В Офісі генерального прокурора знають, хто може бути причетний до витоку інформації, яка стосується розслідування "справ Майдану".

Про це в ефірі програми "Право на владу" на "1+1" заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передає кореспондент Укрінформу.

"Що стосується витоку інформації, який стався, то ми підозрюємо, що це та людина, яка працювала не при мені, а при Горбатюку. Ми знаємо, хто це міг зробити. Ми проводимо розслідування, є кримінальне провадження. Це були не втрачені, а скопійовані матеріали. Очевидно, що ми це розслідування доведемо до логічного завершення, і притягнемо винуватих до відповідальності", - зазначив генпрокурор.

Як повідомлялося, 5 листопада ДБР відкрило справу щодо втрати двох томів зі "справ Майдану" слідчими Управління спецрозслідувань Генпрокуратури.

Тодішній керівник ДБР Роман Труба заявив, що до його відомства принесли два томи однієї зі "справ Майдану". Він також повідомив, що заявником у справі виступив заступник глави Адміністрації Президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов.