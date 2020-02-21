Скалецька запевнила: поки вона буде на карантині, МОЗ без керівництва не залишиться

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила, що в той час, поки вона перебуватиме на карантині разом з українцями, евакуйованими з Китаю, МОЗ без керівництва не залишиться.

Про це Скалецька повідомила під час включення з Нових Санжарів в ефірі програми "Право на владу" на "1+1", передає кореспондент Укрінформу.

«Я буду на постійному зв’язку з МОЗ, постійно працюватимуть заступники у міністерстві, у мене є телефон і скайп, ми будемо проводити наради. Міністерство не залишиться без керівництва», - зазначила керівниця Міністерства охорони здоров'я.

Як повідомляв Укрінформ, Зоряна Скалецька оголосила про намір піти на два тижні на карантин разом з українцями, евакуйованими з китайського міста Ухань у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

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Станом на 20 лютого у світі від коронавірусу померли 2128 осіб. Кількість випадків зараження в материковому Китаї сягнула 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.

За даними МОЗ, в Україні не зафіксовано жодного підтвердженого випадку захворювання коронавірусом COVID-19.