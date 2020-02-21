У Нових Санжарах поліція патрулюватиме цілодобово

Правоохоронці у Нових Санжарах перейшли на посилений варіант несення служби, у селищі організовано цілодобове патрулювання поліції.

Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий на засіданні оперативного штабу Кабміну, повідомляє пресслужба МВС.

«Зараз у Нових Санжарах, куди прибули евакуйовані з Китаю українці, поліція в посиленому варіанті несе службу, організовано посилене патрулювання. Ми тримаємо тут резервні сили для оперативного реагування на ситуацію. Будемо патрулювати цілодобово», - повідомив Яровий.

За його словами, місцеві мешканці створили п’ять несанкціонованих блокпостів, дорогу до санаторію, де мали бути розміщені евакуйовані з КНР громадяни, перекривали автомобілями та тракторами (загалом близько 60 одиниць транспорту).

Своєю чергою голова ДСНС Микола Чечоткін додав, що у Нових Санжарах чергують рятувальники.

«Тут розмістився оперативний автомобіль для забезпечення зв’язку і загального моніторингу на території бази. Крім того, тут перебувають наші сили та рятувальна техніка на випадок надзвичайної ситуації», - зазначив голова ДСНС.

Як повідомляв Укрінформ, під час протестів у Нових Санжарах на Полтавщині у зв'язку з розміщенням евакуйованих з Китаю громадян України поліція затримала 24 особи.