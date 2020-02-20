Ексзаступниці голови міграційної служби продовжили нічний домашній арешт

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив термін запобіжного заходу колишній першій заступниці голови Державної міграційної служби України Діні Пімаховій.

Про це повідомляє у четвер пресслужба Вищого антикорупційного суду України.

"У середу, 19 лютого, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив строк запобіжного заходу на два місяці у вигляді нічного домашнього арешту колишній першій заступниці голови Державної міграційної служби України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, крім цього, продовжено термін дії покладених на неї обов’язків, а саме: прибувати до детектива, прокурора чи суду; повідомляти про зміну місця роботи; утримуватись від спілкування зі свідками; а також здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України 21 березня 2018 року задовольнив заяву про звільнення першого заступника голови Державної міграційної служби Діни Пімахової.

Пімахова фігурує у розслідуванні Національного антикорупційного агентства України.

У листопаді 2017 року в СБУ заявили про затримання агента НАБУ, який нібито намагався дати хабар заступниці голови ДМС Пімаховій.

Своєю чергою в НАБУ наголосили, що їй детектив не пропонував хабар, а проводив спецоперацію з викриття корупційної схеми, а СБУ, ведучи прослуховування для Бюро, завербувала Пімахову для тиску на НАБУ.

Експерша заступниця голови ДМС України підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

За версією слідства, підозрювана за неправомірну вигоду у розмірі 1800 доларів США обіцяла посприяти в організації оформлення громадянину В’єтнаму посвідки на тимчасове проживання в Україні на один рік, з можливістю подальшого її продовження до трьох років.

фото з відкритих джерел