Венедіктова запевняє, що у ДБР нормальні відносини з правоохоронними органами

У Держбюро розслідування "нормальні відносини" з усіма правоохоронними органами.

Про це т.в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова заявила в інтерв’ю Lb.ua.

“Хочу сказати, що в нас нормальні відносини з усіма правоохоронними органами. І з Офісом генерального прокурора зокрема”, - зазначила Венедіктова.

За її словами, ДБР перебуває в комунікації і з Офісом генпрокурора, і з Національною поліцією.

“Коли треба було супроводжувати деякі епізоди у "справах Майдану", нам відрядили слідчих з Нацполіції, за що я вдячна міністру”, - розповіла вона.

Читайте також: ДБР планує розташувати нових слідчих у різних районах і закріпити адреси

Венедіктова додала, що з генпрокурором Русланом Рябошапкою у неї теж нормальні відносини.