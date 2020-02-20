Венедіктова запевняє, що у ДБР нормальні відносини з правоохоронними органами
Укрінформ
У Держбюро розслідування "нормальні відносини" з усіма правоохоронними органами.
Про це т.в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова заявила в інтерв’ю Lb.ua.
“Хочу сказати, що в нас нормальні відносини з усіма правоохоронними органами. І з Офісом генерального прокурора зокрема”, - зазначила Венедіктова.
За її словами, ДБР перебуває в комунікації і з Офісом генпрокурора, і з Національною поліцією.
“Коли треба було супроводжувати деякі епізоди у "справах Майдану", нам відрядили слідчих з Нацполіції, за що я вдячна міністру”, - розповіла вона.
Венедіктова додала, що з генпрокурором Русланом Рябошапкою у неї теж нормальні відносини.