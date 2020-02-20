ДБР планує розташувати нових слідчих у різних районах і закріпити адреси

Т.в.о. директора Держбюро розслідувань Ірина Венедіктова заявила, що після доукомплектації ДБР для нових працівників потрібні будуть приміщення, які планується розташувати у різних районах Києва.

Про це вона заявила у інтерв’ю lb.ua, відповідаючи на питання щодо проблеми територіальної підсудності справ.

Зокрема, Венедіктову спитали, що адреси юридичної реєстрації і фактичного розміщення ДБР різняться, і тому рішення приймають то Печерський, то Шевченківський райсуди Києва, і чи буде це виправлено.

“Сьогодні ДБР укомплектоване лише на 1/3. Як тільки укомплектуємо його повністю, суттєво зросте кількість працівників. А тому знадобляться інші приміщення, будемо розташовувати їх в різних районах Києва, щоб слідчі швидко отримували процедурні рішення... Ми плануємо розташувати слідчих в різних районах і закріпити адреси, щоб вони могли подавати клопотання в різні суди”, - сказала Венедіктова.

Як повідомлялося, 26 грудня волонтерка Маруся Звіробій після допиту заявила, що вона та її адвокати подали заяву до канцелярії Державного бюро розслідувань на тодішнього керівника ДБР Романа Трубу через службове підроблення.

Вона мотивувала це тим, що обшук у неї вдома санкціонував Печерський райсуд Києва, хоча відповідну ухвалу мав би видати Шевченківський райсуд.

Пізніше у той же день речниця ДБР Анжеліка Іванова пояснила, що місцем реєстрації Державного бюро розслідувань зазначено будівлю на вул.Грушевського, 12/2, що у Печерському районі Києва, тому Печерський районний суд правомірно розглядає клопотання ДБР.