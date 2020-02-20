Справи Майдану: ДБР розробило законопроєкт про заочне засудження

У Держбюро розслідувань розробили законопроєкт щодо заочного засудження.

Про це т.в.о директора ДБР Ірина Венедіктова заявила у інтерв’ю lb.ua.

"Ми розробили законопроєкт про заочне засудження, який було направлено всім головам фракцій та Денису Монастирському (голові комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності - ред.). Дуже сподіваємось, що депутати його підтримають. Оскільки далі ми не можемо рухатися. Я розумію, що цю ініціативу не підтримає широке коло осіб, оскільки заочне засудження стосуватиметься всіх… Але без цього, повторюсь, рухатися далі (у справах Майдану – ред.) неможливо", - зазначила Венедіктова.