Посол Британії вшанувала пам'ять Небесної Сотні

Посол Британії вшанувала пам'ять Небесної Сотні

Укрінформ
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс поклала квіти до стели пам'яті Небесної Сотні у Києві.

Про це повідомило у FacebookПосольство Великої Британії в Україні.

"Сьогодні Україна згадує хоробрість і жертовність чоловіків і жінок, які загинули шість років тому під час протестів на Майдані. Вони боролися за вільне, незалежне та успішне майбутнє своєї країни. Велика Британія продовжить допомагати Україні в її зусиллях з реалізації цього бачення", - зазначається в повідомленні.

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У диппредставництві додали, що посол Сіммонс була зворушена кількістю людей, які приходять, аби вшанувати пам'ять загиблих.

Фото: Посольство Великої Британії.

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