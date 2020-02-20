Посол Британії вшанувала пам'ять Небесної Сотні

"Сьогодні Україна згадує хоробрість і жертовність чоловіків і жінок, які загинули шість років тому під час протестів на Майдані. Вони боролися за вільне, незалежне та успішне майбутнє своєї країни. Велика Британія продовжить допомагати Україні в її зусиллях з реалізації цього бачення", - зазначається в повідомленні.

У диппредставництві додали, що посол Сіммонс була зворушена кількістю людей, які приходять, аби вшанувати пам'ять загиблих.

Фото: Посольство Великої Британії.