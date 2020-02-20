Нацрада нагадує мовникам, що Україна не відзначає радянське "23 лютого"

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звертається до всіх телерадіоорганізацій дотримуватись законодавства під час програмування ефірів 23 лютого.

Про це повідомляє регулятор.

“Національна рада наголошує на відповідальності ЗМІ перед суспільством і нагадує про вимоги, передбачені Законом України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”. Згідно з ними забороняється розповсюдження і демонстрування аудіовізуальних творів, які містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їх окремих дій, що створюють позитивний образ працівників держави-агресора, працівників радянських органів державної безпеки, виправдовують чи визнають правомірною окупацію України”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, також чинним законодавством передбачено недопущення трансляції і демонстрування каналами мовлення фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора.

У Нацраді запевнили, що ретельно моніторитимуть ефіри мовників щодо дотримання ними цих законодавчих вимог і в разі виявлення порушень вживатимуть передбачених законодавством заходів.

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Як відомо, в Україні з 2014 року скасоване радянське свято День захисника Вітчизни. Натомість щорічно 14 жовтня відзначається День захисника України. Головною метою заснування нової дати для свята було вшанування захисників незалежної України і зміцнення патріотичних настроїв в суспільстві.