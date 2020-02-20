Літак SkyUp з Китаю пройшов дезінфекцію

Літак української авіакомпанії SkyUp Airlines, який здійснив евакуацію українців та іноземців з Китаю до Харкова, вже пройшов процедуру дезінфекції.

Про це повідомляється на сайті авіакомпанії.

"Станом на 14.25 пасажири, екіпаж та всі, хто супроводжував громадян під час рейсу з Уханя, направляється до місця обсервації.

Літак пройшов процедуру дезінфекції та залишається на кілька годин зачиненим на відокремленій стоянці аеропорту "Харків", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: МОЗ заявляє про успішну евакуацію українців з Китаю

Також зазначається, що пізніше на літаку відбудеться заміна фільтрів системи кондиціонування.

Як повідомлялося, 20 лютого в Україну прибув літак SkyUp Airlines із українцями та іноземцями, яких Україна вивозить із КНР за домовленістю з їхніми державами.

Евакуйовані, екіпаж та супроводжуючі особи (загалом 94 особи) будуть поміщені на обсервацію у медичному центрі Нацгвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померло 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.