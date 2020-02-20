У Києві презентували дослідження про проблеми переселенців

У Києві презентували дослідження про проблеми переселенців

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Укрінформ
У Києві Міжнародна організація з міграції (МОМ) представила черговий раунд дослідження "Ситуація з ВПО в Україні".

Презентація відбулася в Укрінформі.

"Дані, які ми отримуємо в наших регулярних опитуваннях, а також результати нашої роботи показують, наскільки важливим є термінове й постійне фінансування гуманітарних проєктів та заходів із відновлення, мета яких — зменшити страждання та надати довгострокові рішення для населення, що потребує допомоги в Україні", - зазначив голова представництва МОМ в Україні Ан Нгуєн.

Презентація результатів дослідження щодо ситуації з переселенцями в Укрінформі / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

Своєю чергою заступник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО Руслан Калінін подякував МОМ за проведене дослідження, адже "саме завдяки цим звітам можна вивчити ключові питання".

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"У нас дуже багато проблем, які потребують вирішення, і в першу чергу це питання житла і питання пошуку роботи", - додав представник Мінветеранів.

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З березня 2016 року МОМ проводить регулярне дослідження під назвою "Національна система моніторингу ситуації з внутрішньо переміщеними особами в Україні" (НМС).

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У ході дослідження збирається інформація про соціально-економічні характеристики ВПО та їхніх домогосподарств, тренди та наміри щодо переміщення, ситуацію з працевлаштуванням та доходами, а також про доступ ВПО до соціальних послуг і допомоги у 24 областях України та місті Києві.

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