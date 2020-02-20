У Києві презентували дослідження про проблеми переселенців

У Києві Міжнародна організація з міграції (МОМ) представила черговий раунд дослідження "Ситуація з ВПО в Україні".

Презентація відбулася в Укрінформі.

"Дані, які ми отримуємо в наших регулярних опитуваннях, а також результати нашої роботи показують, наскільки важливим є термінове й постійне фінансування гуманітарних проєктів та заходів із відновлення, мета яких — зменшити страждання та надати довгострокові рішення для населення, що потребує допомоги в Україні", - зазначив голова представництва МОМ в Україні Ан Нгуєн.

Презентація результатів дослідження щодо ситуації з переселенцями в Укрінформі / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

Своєю чергою заступник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО Руслан Калінін подякував МОМ за проведене дослідження, адже "саме завдяки цим звітам можна вивчити ключові питання".

"У нас дуже багато проблем, які потребують вирішення, і в першу чергу це питання житла і питання пошуку роботи", - додав представник Мінветеранів.

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З березня 2016 року МОМ проводить регулярне дослідження під назвою "Національна система моніторингу ситуації з внутрішньо переміщеними особами в Україні" (НМС).

У ході дослідження збирається інформація про соціально-економічні характеристики ВПО та їхніх домогосподарств, тренди та наміри щодо переміщення, ситуацію з працевлаштуванням та доходами, а також про доступ ВПО до соціальних послуг і допомоги у 24 областях України та місті Києві.