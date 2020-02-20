Країна поінформованих жлобів – чи дівчина з песиком?

Поки що честь нації рятує українська дівчина на прізвище Зінченко, яка відмовилася кинути в Китаї свого білого песика

Літак з евакуйованими з Уханя 45 українцями і 27 іноземцями кружляє над країною. В трикутнику Полтава–Харків–Дніпро. Ніяк не виберуть місця, куди привезти здорових, в принципі, людей для обсервації. Бояться реакції «активістів», щоб не палили шини, «як у Тернополі». Вони ж бо нікого й нічого не чують. Влада, яку вони самі ж обрали, – не авторитет для них, вони їй не вірять.

А я от – ще хочу вірити, що колись нам буде соромно за цей день, 20.02.2020, шосту річницю останніх розстрілів на Майдані й початку війни з Росією. Коли той сором зійде на більшість українців, мов єдині рятівні ліки? В тому-то й питання.

А поки що честь нації рятує українська дівчина на прізвище Зінченко, яка відмовилася кинути в Китаї свого білого песика (його не схотіли взяти у літак), залишилася в епіцентрі епідемії з тим, кого вона «приручила». (с) Антуан де Сент-Екзюпері. А тут… Літак з евакуйованими сів у Києві… на дозаправку. Далі він знову збирається летіти до Харкова, хвилин 40 льоту – встигнуть домовитись?

Вірус, що вразив українців, – куди як небезпечніший від того, від якого люди тікають із Китаю. А від «нашого» вірусу – не втечеш. Нема куди. Він розноситься Мережею до кожного смартфона незалежно від географії та клімату, ним заражаються «інформативним» шляхом. Від нього не існує ліків – тільки власний імунітет людських розуму і сумління. Але він, варто лише трохи послабнути – розбивається вщент цією глобальною інформаційщиною. Вона – мов збільшувальне скло – підкреслює, гіпертрофує людські якості. Найгірше в людях стає ганебним і смердючим, найкраще – народжує надію. Натовп жлобів, які навчені не цікавитися нічим і не співчувати нікому, крім власного шлунку й сідниць, палить шини на Тернопільщині. Українська дівчина в Ухані не кидає свого білого песика...

Не знаю, що буде далі. Може, компанії «SkyUP», чий екіпаж забрав евакуйованих з Китаю, доведеться міняти лівреї на своїх повітряних суднах? А то ж цю яскраво-помаранчеву розмальовку точно запам’ятали наші поінформовані жлоби і тепер навідріз, роками відмовлятимуться в них літати на свої «шопінги», скільки не показуй їм сертифікати про дезінфекцію салону.

Якщо в будь-якій ситуації шукати позитив, то його, звісно, можна знайти і тут. Ми нарешті, позбуваємося останніх ілюзій. Це важливо. Є у нас люди, які це бачать, відчувають, розуміють. Їх менше, але багато. Найперше, що їм треба забезпечити чимшвидше – це навчитися триматися гуртом.

Дівчино з песиком, – повертайтеся!

Сергій Тихий

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