Головною проблемою у розслідуванні “справ Майдану" є байдужість суспільства – адвокат

Найбільшою проблемою у розслідуванні “справ Майдану” є байдужість суспільства до цих процесів.

Про це заявив адвокат родин загиблих Героїв Небесної Сотні Віталій Титич під час пресконференції у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Проблемою є байдужість суспільства, як би це дико не звучало. Але це абсолютно реальна, фактична байдужість до тих процесів, які йдуть після Майдану. Всі говорять про необхідність розслідування, покарання. Але що ми маємо зараз? Насправді констатую, ніхто реально, навіть з тих людей, хто декларує, хто ходить на ці річниці, розповідає про те, як для них важливі події Майдану, як вони хочуть покарання, вони насправді не знають тих речей, які є у них під руками, є в загальному доступі, ті, які здобуло слідство, як би там не було, і ті, які вже станом на сьогодні є фактами, досліджені в судових засіданнях. Це головна проблема”, - сказав він.

Титич зазначив, що культурну та інституційну пам'ять можна будувати, але її треба будувати не на міфах, а на реальних фактах. За його словами, станом на сьогодні, як би погано не було з розслідуванням, головною проблемою є те, що суспільство не підбирає тих фактів, які лежать на поверхні, і не знає їх.

“Вже зараз, сьогодні потрібно припиняти говорити якимись високими словами, а необхідно оперувати конкретними даними, і ці дані є…” - сказав він.

Також Титич додав, що основний масив злочинів, вчинених під час протестних акцій 2013-2014 років вже розкритий. За його словами, розкриття злочинів - це встановлення осіб, причетних до нього, що формалізується пред’явленням підозри.

"Станом на сьогодні близько 300 особам пред’явлено підозри. Юридичною мовою це означає, що злочини розкриті, тобто встановлені особи, які причетні. Це не означає закінчення розслідування, навпаки з цього моменту розслідування переходить в іншу стадію. Воно вже конкретизується стосовно певних осіб і має здійснюватися більш інтенсивно і ефективно", - сказав він.

У свою чергу, голова правління Центру громадянських свобод, яка під час Майдану координувала роботу ініціативи Євромайдан SOS Олександра Матвійчук зазначила, що попередня і нинішня влада не приділяє належної уваги організації розслідування справ Майдану. А без цього, за її словами, вагомих результатів, на які чекає українське суспільство, просто не буде.

Також Матвійчук додала, що потрібно не забути надати правову оцінку не тільки діям Януковича та його оточення, але й усім посадовим особам, які створили таку ситуацію, за якою масовий розстріл людей, озброєних щитами та касками, лишався просто питанням часу.

"Почати від суддів Конституційного суду, які за кілька років до цього узаконили державний переворот. Не забути про народних депутатів, які проголосували за диктаторські закони та винесли мирний протест за правові рамки. І нарешті дістатися до суддів, які приймали завідомо неправосудні рішення", - сказала вона.

Як повідомлялося, День Героїв Небесної Сотні відзначається щорічно 20 лютого згідно з Указом Президента від 11 лютого 2015 року «Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні».

22 січня 2014 року від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі Києва загинули активісти Майдану Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло активіста Юрія Вербицького зі слідами тортур. До 18 лютого 2014 року вже налічувалось 9 загиблих. З 18 по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого – ще 20. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську незалежність – до Небесної Сотні.

105 Героям Небесної Сотні посмертно присвоєно звання Герой України, а троє іноземців - громадянин Білорусі Михайло Жизневський, Грузії – Зураб Хурція і Давид Кіпіані - посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні.