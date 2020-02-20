Сенцов у річницю розстрілів Майдану: Цей день неможливо забути, як неможливо пробачити Януковича

Колишній політв’язень Кремля, кримський режисер Олег Сенцов у річницю розстрілів учасників Революції гідності наголосив, що українці прагнуть миру, але не ціною здачі всього, за що вони боролися шість років.

Про це він написав у Facebook.

"Цей день неможливо забути. Як неможливо пробачити Януковича, його спільників та вбивць-беркутівців. Коли наступного дня після розстрілу людей на Майдані його так звані лідери вийшли утрьох на віче та сказали, що вони домовилися з Яником, їх зустріли крики "Ганьба!". А Парасюк, вистрибнувши на сцену, озвучив нашу загальну вимогу: "Ніяких перемовин з вбивцями! Тільки відставка!". І Янукович втік. На руках у Путіна набагато більше української крові. Але після майже шести років війни ми маємо ситуацію, коли нам знову пропонують домовитися з вбивцями. Легалізувати ставлеників окупантів, патрулювати спільно з ними кордон, дати воду в Крим тощо. Хтось не розуміє, чим наступ відрізняється від провокації та хто його почав", - зазначив він.

За словами Сенцова, навряд чи в Україні знайдеться людина, яка хоче воювати вічно. "Ми усі прагнемо миру, але не ціною віддачі всього за що ми боролися ці шість років", - зазначив він.

"Ми хочемо миру, але тільки після нашої перемоги!" - додав режисер.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 20 лютого вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні. У ці дні під час Революції гідності протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло піку. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Майдану.

105 Героям Небесної Сотні посмертно присвоєно звання Героїв України, а троє іноземців - громадянин Білорусі Михайло Жизневський, Грузії – Зураб Хурція і Давид Кіпіані - посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні.

Сьогодні в багатьох містах України проводяться меморіальні заходи, присвячені пам'яті загиблих героїв.