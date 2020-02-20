Рада хвилиною мовчання вшанувала пам'ять загиблих під час Революції Гідності

Народні депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих українців під час Революції Гідності.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Шість років тому в центрі нашої столиці відбулися страшні події - ми втратили, в мирній державі на той час, дуже багато наших співгромадян. Це трагедія для України, і я пропоную згадати хвилиною мовчання всіх тих, хто загинув тоді, і всіх тих, хто, на жаль, віддав своє життя, захищаючи демократичні цінності, суверенітет та майбутнє нашої держави", - сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Верховна Рада #Рада9 вшанувала хвилиною мовчання всіх, хто віддав своє життя захищаючи демократичні цінності, суверенітет та майбутнє України🇺🇦 pic.twitter.com/LrdUViEuEL — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) February 20, 2020

Після цього всі присутні встали, щоб ушанувати пам'ять загиблих. Деякі народні депутати вигуками "Слава!" вшанували загиблих героїв.

Як повідомлялося, День Героїв Небесної сотні відзначається щорічно 20 лютого згідно з Указом Президента від 11 лютого 2015 року «Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні».

22 січня 2014 року від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі Києва загинули активісти Майдану Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло активіста Юрія Вербицького зі слідами тортур. До 18 лютого 2014 року вже налічувалось 9 загиблих. З 18 по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого – ще 20. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську незалежність – до Небесної сотні.

105 героям Небесної сотні посмертно присвоєно звання Герой України, а троє іноземців - громадянин Білорусі Михайло Жизневський, Грузії – Зураб Хурція і Давид Кіпіані - посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні.