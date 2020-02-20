Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською поставили лампадки та взяли участь у церемонії вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою взяли участь у церемонії вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні”, - ідеться в повідомленні.

Зеленський з дружиною вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні / Фото: Офіс Президента

Глава держави та перша леді встановили лампадки біля хреста на місці загибелі активістів у Києві.

Також пролунали поминальні дзвони.

Також Президент Володимир Зеленський закликав українців до єдності.

Звернення глави держави оприлюднено на його офіційному сайті.

“Сьогодні ми вшановуємо подвиг Героїв Небесної Сотні, які віддали свої життя за європейський вибір нашого народу, демократичні цінності, можливість жити гідно та будувати краще майбутнє. Цей день – данина жертовності, героїзму, мужності та патріотизму”, - наголосив Зеленський.

Він висловив співчуття родинам усіх загиблих на Майдані і зазначив, що необхідно зробити все, аби трагічні події 18 - 20 лютого 2014 року ніколи не повторилися.

“Закликаю весь український народ до єдності у цей сповнений викликів для нашої держави час. Водночас хочу запевнити, що курс держави на реалізацію ключових вимог українського суспільства залишається незмінним”, - підкреслив Президент.

В Україні 20 лютого вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні.