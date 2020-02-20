Літак з евакуйованими з Китаю українцями летить до Києва

Літак з евакуйованими з Китаю людьми, зробивши кола на південному заході Харківської області, летить до Києва.

Про це свідчать дані на сайті Flightradar.

Пунктом призначення борту вказано аеропорт «Бориспіль». На сайті аеропорту вказаний час прибуття цього рейсу о 9.49, хоча раніше планувалося, що літак прибуде о 8.05.

Як повідомлялося, 19 лютого літак компанії Sky Up вилетів з Уханя в Україну. На його борту 48 українців і 29 іноземців, яких Україна вивозить із КНР за домовленістю з їхніми державами. Зараз місце обсервації евакуйованих не розголошується з міркувань безпеки.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2118 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 74 576 осіб, 16 155 осіб вилікувались і виписані з лікарень.