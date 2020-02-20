Ексзаступник голови МОЗ нагадав прості правила, як уберегтися від вірусів

Основні правила, які дозволяють убезпечитися від вірусу грипу та коронавірусу, відомі всім - але зовсім не всі їх виконують.

Про це в ефірі програми «Нині вже» на hromadske заявив ексзаступник міністра охорони здоров’я Олександр Лінчевський.

«Ми не помічаємо, як часто в побуті торкаємося обличчя… Ми звикли боятися людей, які чхають, кашляють. Насправді людина, яка чхає і кашляє, взялася тут, потім ви візьметесь за ту саму ручку - брудні руки є дуже вагомим чинником передачі і грипу, і коронавірусу», - розповів медик.

Він наголосив на необхідності часто мити руки, а також захищати очі, рот і ніс. І додав, що на рівні суспільства головне правило: захворів - сиди вдома.

«Я хотів би проговорити десять, сто разів про дитину, у якої сопельки і яку ми відводимо у дитячий садочок… Вона заражає ще трьох-чотирьох дітей, вони приносять цю інфекцію своїм батькам, батьки - своїм батькам, і хтось із літніх людей із супутніми захворюваннями гине від цього», - зазначив Лінчевський.

Лікар констатував, що це елементарні речі, але їх у суспільстві не дотримуються: «Оце безкультур’я наше, свинство - мені ж треба на роботу, мені ж важливіше, ніж усім вам, тому я свою дитину обов’язково відвезу в садочок, бо це ж лише соплі...».

Щодо паніки, пов'язаної з евакуацією українців з Китаю, ексзаступник глави МОЗ заявив, що «найкраща зброя проти страху - знання». Він порадив довіряти тільки перевіреним джерелам інформації, зокрема Всесвітній організації охорони здоров’я.

«І зовсім для всіх-всіх - сприймати людей рівними, не дискримінувати, не сприймати карантин як форму дискримінації та не сприймати пацієнта як біологічну зброю», - резюмував медик.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 лютого від коронавірусу COVID-19 у світі померли понад дві тисячі осіб. Кількість хворих перевищила 75 тисяч.

За даними МОЗ, жодного підтвердженого випадку зараження коронавірусом нового типу в Україні немає.