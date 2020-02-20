Ексзаступник голови МОЗ нагадав прості правила, як уберегтися від вірусів

Ексзаступник голови МОЗ нагадав прості правила, як уберегтися від вірусів

Укрінформ
Основні правила, які дозволяють убезпечитися від вірусу грипу та коронавірусу, відомі всім - але зовсім не всі їх виконують.

Про це в ефірі програми «Нині вже» на hromadske заявив ексзаступник міністра охорони здоров’я Олександр Лінчевський.

«Ми не помічаємо, як часто в побуті торкаємося обличчя… Ми звикли боятися людей, які чхають, кашляють. Насправді людина, яка чхає і кашляє, взялася тут, потім ви візьметесь за ту саму ручку - брудні руки є дуже вагомим чинником передачі і грипу, і коронавірусу», - розповів медик.

Він наголосив на необхідності часто мити руки, а також захищати очі, рот і ніс. І додав, що на рівні суспільства головне правило: захворів - сиди вдома.

«Я хотів би проговорити десять, сто разів про дитину, у якої сопельки і яку ми відводимо у дитячий садочок… Вона заражає ще трьох-чотирьох дітей, вони приносять цю інфекцію своїм батькам, батьки - своїм батькам, і хтось із літніх людей із супутніми захворюваннями гине від цього», - зазначив Лінчевський.

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Лікар констатував, що це елементарні речі, але їх у суспільстві не дотримуються: «Оце безкультур’я наше, свинство - мені ж треба на роботу, мені ж важливіше, ніж усім вам, тому я свою дитину обов’язково відвезу в садочок, бо це ж лише соплі...».

Щодо паніки, пов'язаної з евакуацією українців з Китаю, ексзаступник глави МОЗ заявив, що «найкраща зброя проти страху - знання». Він порадив довіряти тільки перевіреним джерелам інформації, зокрема Всесвітній організації охорони здоров’я.

«І зовсім для всіх-всіх - сприймати людей рівними, не дискримінувати, не сприймати карантин як форму дискримінації та не сприймати пацієнта як біологічну зброю», - резюмував медик.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 лютого від коронавірусу COVID-19 у світі померли понад дві тисячі осіб. Кількість хворих перевищила 75 тисяч.

За даними МОЗ, жодного підтвердженого випадку зараження коронавірусом нового типу в Україні немає.

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