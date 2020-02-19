Українка відмовилася евакуюватися з Уханя, бо не може лишити собаку

Українка Анастасія Зінченко заявляє, що відмовилася евакуюватися з Уханя, бо не може залишити в Китаї свого собаку.

Про це вона написала в Instagram.

"Мої старання потрапити з Мішею додому і результат... Я знайшла вчора машину, зібрала всі документи й забрала клітку для нього (собаки - ред.) перевезення, відправила всі документи в першій половині дня до посольства. Моє повідомлення і питання про собаку ігнорували. Після чого співробітник і представник від посольства України мені зателефонував і сказав, що я з собакою евакуюватися не можу", - написала Анастасія.

За словами дівчини, в посольстві України її запевняли, що відмову в перевезенні собаки отримали від китайської сторони. Однак, "ми зв'язалися з МЗС, вони надіслали письмову відповідь, де було написано, що вони мають старий набір документів і вони, навіть, були не в курсі, що я зібрала всі документи й подала їх у посольство", - стверджує Анастасія.

За даними ЗМІ, посольство поінформувало Анастасію, що згідно з наказом номер 553 від 16.11.2018 Міністерства аграрної політики та продовольства України для вивезення тварини за кордон потрібні документи, щеплення та інші документи, для того, щоб виконати всі санітарні норми.

Однак дівчина стверджує, що, попри труднощі, знайшла одну клініку в Гуанчжоу, змогла отримати документи на собаку поштою, і виконала всі умови провезення тварини (включаючи наявність чіпа і щеплення).

Сьогодні, за її словами, вона не змогла навіть вийти до магазину за продуктами, для цього потрібен пропуск. "Я купила біля будинку в невеликому магазині що змогла і пішла додому. Як буде розвиватися ця ситуація надалі, не знаю. Сподіваюся, що скоро все закінчиться і потраплю додому з Мішею», - написала Анастасія.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька на брифінгу 18 січня підтвердила, що евакуація з тваринами неможлива. "Члени оперативного штабу проговорили, що умови евакуації тварин ми не можемо забезпечити", - сказала вона.

19 лютого літак компанії Sky Up вилетів з Уханя в Україну. На його борту 48 українців, які хочуть виїхати з країни, і 29 іноземців, яких Україна вивозить із КНР за домовленістю з їх державами. Зараз місце обсервації евакуйованих не розголошується з міркувань безпеки.

Станом на 19 лютого від коронавірусу COVID-2019 у світі померли понад дві тисячі осіб. Число хворих у світі перевищило 75 тисяч.

Фото: instagram.com/nastyazinchenko_/