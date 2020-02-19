Літак, який має забрати українців з Китаю, вже в Ухані

Український літак, який має забрати українців з Китаю, вже приземлився в місті Ухань.

Про це написав у Facebook секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

"Український літак приземлився в місті Ухань у провінції Хубей, який забере 48 українців і 29 іноземних громадян. Ті, хто потрапили в епіцентр спалаху хвороби, зможуть вилетіти з Китаю. На борту досвідчена - команда медиків. Впевнений, переліт буде комфортним і спокійним. З нетерпінням чекаємо на рідній землі!" - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що українці та іноземці, яких евакуюють з Китаю через коронавірус Covid-2019, вже проходять реєстрацію на спецрейс авіакомпанії SkyUp.

Літак авіакомпанії SkyUp Airlines, який здійснюватиме евакуацію українських громадян з Уханя, повернеться в Україну близько 8 години ранку 20 лютого. Крім українців, літак забере з КНР близько 30 іноземців.

Станом на 19 лютого від коронавірусу COVID-2019 у світі померли понад дві тисячі осіб, а кількість хворих перевищила 75 тисяч.