Пішла з посади перша заступниця глави Інституту Нацпам'яті

Перша заступниця голови Українського інституту національної пам'яті Аліна Шпак пішла з посади.

Про це Шпак повідомила у Facebook.

"Завершую свої майже 6 років на посаді першого заступника голови Українського інституту національної пам’яті. Це був фантастичний період і фантастичний досвід", - написала вона.

Шпак зазначила, що за ці 6 років вдалося досягти більшого, ніж ставили собі як завдання. За її словами, для УІНП було критично важливо "клаптик за клаптиком очищати Україну від її важкого тягаря тоталітарного спадку, і крок за кроком відновлювати свою ідентичність".

"І ми багато змогли: запустили декомунізацію і очистили публічний простір, відкрили доступ до архівів КГБ, відновили процес реабілітації, повернули пам'ять і шану борцям за незалежність, започаткували велику кількість нових проєктів. Ми були принциповими і бодай трішки, але розвернули Україну обличчям до витоків і до розуміння, ким ми є. Пишаюсь тим, що була причетна", - зазначила Шпак.

Також вона подякувала ефективній команді УІНП, та усім тим, хто долучався, підтримував і допомагав у роботі.

"Ну і випереджаючи питання - подальших планів наразі як таких не маю, але точно знаю, що там і далі буде багато друзів, побратимів, боротьби і України", - додала Шпак.

Аліна Шпак з 2014 року працювала на посаді першого заступника голови Українського інституту національної пам’яті.

Як повідомляв Укрінформ, 18 вересня 2019 року Кабінет міністрів звільнив голову УІНП Володимира В’ятровича, який обіймав цю посаду з березня 2014 року. 4 грудня очільником Інституту призначили Антона Дробовича.