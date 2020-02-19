Комісії з питань ув'язнених у Росії українців об'єднали в одну

Кабінет міністрів на засіданні в середу схвалив рішення, яким об'єднав в одну дві комісії, які опікувалися долею ув'язнених у Російській Федерації українців.

Про це Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив у Telegram.

«Опікою наших політв’язнів в РФ займатиметься єдина комісія з цих питань. Раніше цих комісій було дві», - повідомив Гончарук.

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За його словами, робота єдиної комісії допоможе максимально якісно та своєчасно надавати допомогу, зокрема матеріальну, тим, хто повернувся з полону. А також це дозволить ефективно координувати взаємодію органів державної влади, які відповідальні за допомогу тим, хто був позбавлений волі.