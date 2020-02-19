МН17: Чи вплине на розслідування звільнення українських прокурорів

До початку судового процесу залишилося менше трьох тижнів

Днями нідерландські ЗМІ вибухнули заголовками: чотирьох українських прокурорів, які брали участь у розслідуванні справи МН17, звільнено в ході реформи Генпрокуратури України. Всі вони від імені України входили до Міжнародної спільної слідчої групи (JIT). Парламент Нідерландів дуже пильно стежить за ситуацією й вже заслухав міністра юстиції Нідерландів щодо того, як українська реформа може вплинути на розслідування катастрофи. Адже розгляд справи МН17 стартує вже 9 березня 2020 року в судовому комплексі “Схіпхол”.

Отже, чого чекати після звільнення українських прокурорів, що шість років вели справу МН17 і входили до Міжнародної слідчої групи, з кого формуватиметься українська делегація для участі у судовому засіданні? Як офіційні інституції та політичні партії у Нідерландах реагують на такі зміни за кілька тижнів до початку слухань? І що тим часом робить російська пропаганда?

ІСТОРІЯ ОДНОГО З ПРОКУРОРІВ ЗІ СКЛАДУ МІЖНАРОДНОЇ СЛІДЧОЇ ГРУПИ

Усе почалося, коли в Україні вкотре взялися реформувати прокуратуру. Відповідний закон Верховна Рада ухвалила у вересні. Згідно з новим законом, прокурори повинні пройти переатестацію, яка складається з кількох етапів – анонімне тестування та співбесіда. Якщо не набирається прохідний бал, прокурора звільняють з посади. Охочі продовжити працювати мали подати заяви, у яких повинні були погодитися на переатестацію.

Олеся Скрипник

Олеся Скрипник – одна з тих самих прокурорів, яка займалася справою МН17 і була звільнена. Вона погодилася на переатестацію. Жінка запевняє, що навіть попри технічний збій під час тестування – набрала високий бал, але, незважаючи на це, була звільнена.

“Особисто я пройшла успішно перший етап тестування. Я набрала близько 80 балів зі 100 і була допущена до складання наступного етапу атестації. Наступний етап атестації – це було завдання на загальні здібності. Були розроблені завдання й вони складалися з двох блоків. Це вербальний блок і логічний блок, який передбачав декілька питань. Це тестування особисто в мене було призначено на 7 листопада”, – розповідає вона.

У зв’язку з тим, що 7 листопада Скрипник мала бути у відрядженні в Нідерландах, вона написала офіційну заяву щодо перенесення дати – і складання другого етапу тестування їй призначили на 21 листопада.

“Для проходження цього тестування було виділено окреме приміщення, була технічна підтримка. Стояла комп’ютерна техніка. Склавши успішно вербальний блок, я ввела свій пароль і хотіла перейти до логічного блоку, однак у мене сталося перезавантаження комп’ютера і мене викинуло із системи”, – згадує Скрипник.

За її словами, вона одразу звернулася до ІТ-підтримки і попросила скласти відповідний акт.

“У складанні технічного акту мені було відмовлено, однак перезапустили комп’ютерну техніку. Я втратила декілька хвилин на це і ввівши пароль, я почала тестування. До кінця тестування мені забракло десь… хвилин п’ять точно мені не вистачило, і мене викинуло з системи. На моє запитання, чи встигла я, чи все успішно, до мене підійшла особа з ІТ-підтримки – і на відміну від інших співробітників, яким результат рахував комп’ютер (складав ці два блоки і вираховував результат), мені співробітник ІТ-підтримки вираховував вручну. Тобто складали мій перший результат, другий, сумували на калькуляторі. Був виведений загальний бал 92,5”, – каже жінка.

Прохідний бал – 93, однак Скрипник запевнили, що все гаразд.

“Мені сказали, що 92,5 заокруглюється, тому, скоріш за все, я пройшла успішно. Я одразу ж порадилася з колегами – і мені сказали писати апеляцію. У той же самий день я подала апеляцію про те, що був технічний збій комп’ютера, про те, яку кількість балів я набрала, і також із проханням пояснити, чи допущена я до наступного етапу тестування, чи маю я право на перескладання. До теперішнього часу відповідь із кадрової комісії мені не надійшла”, – обурюється вже колишній прокурор.

До фінального етапу – співбесіди, Скрипник не допустили. У грудні 2019 року її звільнили.

“Я звернулася з позовом до суду про поновлення мене на роботі. І я також зазначала те, що в наказі прописано виключно звільнити мене з адміністративної посади, про звільнення з органів прокуратури немає ні слова. Бо в усіх інших колег моїх прописано, що звільнити з органів прокуратури, а в мене такого пункту немає”, – пояснює Скрипник.

На її думку, звільнення українських прокурорів не вплине на розгляд справи МН17. Однак, на вивчення матеріалів справи новою командою може піти дуже багато часу.

“Була зібрана маса доказів і була проведена колосальна робота. На мою думку, знову ж таки, не сумніваючись у компетенції інших прокурорів, я хочу сказати, що значний обсяг часу знадобиться для того, щоб просто хоча б прочитати всі ці матеріали, вникнути у суть цього провадження, вивчити все”, – каже Скрипник.

А ще вона наголосила, що звільнення всіх чотирьох українських прокурорів може стати перепоною щодо наступних етапів розслідування збиття літака, притягнення до відповідальності інших винуватців трагедії.

Скрипник також підкреслила, що від самого початку над справою працював керівник української команди Олег Пересада, і краще за нього справу не знає ніхто.

“Пересада знає матеріали на такому рівні, на якому ніхто інший не зможе розібратися. Він провів колосальну роботу. Я вважаю, що всю групу прокурорів звільняти перед судом неправильно, у цьому немає логічного смислу. Матеріали стосовно чотирьох осіб передані вже в Нідерланди для розгляду по суті й на судовий розгляд відносно цих чотирьох осіб абсолютно вже нічого не вплине, тому що матеріали знаходяться там. Проте, є перспективи розслідування, і надалі й ці перспективи розслідування значні”, – наголосила Скрипник.

Олег Пересада – єдиний з української команди, хто досі залучений до розслідування, але вже не у статусі прокурора.

В Офісі Генерального прокурора ОГП повідомили, що до роботи Міжнародної спільної слідчої групи (JIT), яка займається розслідуванням справи MH17, залучено четверо представників ОГП. В Офісі генпрокурора також підкреслили, що на національному рівні процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюють 9 співробітників ОГП, а саме – Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту.

Водночас Олеся Скрипник запевняє: “Я можу сказати точно, що всі прокурори входять до складу Міжнародної спільної слідчої групи (JIT), будучи вже звільненими”.

Вона пояснила, що існує певна процедура, без якої не можуть виключити зі складу Міжнародної спільної слідчої групи (JIT).

“Для того, щоб змінити керівника групи і змінити склад групи, потрібна згода інших країн, а саме: Нідерландів, Малайзії, звісно України, Бельгії та Австралії. Бо всі ці п’ять країн входять до складу Міжнародної спільної слідчої групи (JIT). Так от, після реформування зі складу JIT мене не виключили, бо є відповідна процедура”, – роз’яснює Скрипник.

8 березня 2020 року, за день до старту судового процесу, відбудеться поновлення угоди про співпрацю в рамках Міжнародної спільної слідчої групи (JIT), до якої входять Нідерланди, Україна, Австралія, Бельгія та Малайзія. Після перепідписання можуть бути офіційно призначені нові українські прокурори.

РЕАКЦІЯ ПРОКУРАТУРИ, МІН'ЮСТУ ТА ПАРТІЙ У НІДЕРЛАНДАХ

“Прокуратура Нідерландів не має занепокоєності щодо наслідків у зв’язку із реорганізацією для майбутнього судового розгляду справи MH17, оскільки матеріали нідерландського суду майже готові”, – сказала в коментарі Укрінформу речниця прокуратури Нідерландів Брехт ван де Мосдейк.

Також у вівторок, 18 лютого, виступаючи у Палаті представників, міністр юстиції Нідерландів Ферд Грапперхаус заявив, що реформа в Україні не вплине на судовий процес. “Україна залишається відданим партнером Міжнародної спільної слідчої групи (JIT), і кадрові перестановки цього не змінюють”, – сказав він.

Ферд Грапперхаус

Натомість прогресивні демократи з партії D66 та CDA (Християнсько-демократична партія) висловили своє занепокоєння щодо звільнення українських прокурорів. Зокрема, щодо проведення подальшого розслідування і притягнення до відповідальності всіх причетних до збиття літака. Депутат із CDA Кріс ван Дам наголосив, що такі зміни "повинні мати сенс для розслідування". У свою чергу, міністр юстиції Нідерландів Ферд Грапперхаус зазначив, що один з українських прокурорів, який від самого початку займався цією справою, продовжить співпрацю з JIT.

ТИМ ЧАСОМ У РОСІЇ

Минулого тижня стало відомо, що Росія зробила Нідерландам пропозицію – судити трьох підозрюваних росіян у справі МН17 у РФ. Йдеться про колишнього офіцера ФСБ, так званого колишнього міністра оборони "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова); генерала, а на час збиття літака – полковника ГРУ генерального штабу збройних сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергія Дубинського та підполковника спецназу ГРУ Олега Пулатова, який захотів долучитися до судового процесу і буде представлений у суді нідерландською юридичною фірмою. Ще один підозрюваний – українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Кріс ван Дам

Свою пропозицію щодо трьох росіян Москва надіслала у жовтні 2019 року. Нідерланди пропозицію РФ не прийняли.

“17 жовтня 2019 року Міністерство юстиції та безпеки отримало лист від російської влади. У листі російська сторона запитувала, чи хочуть Нідерланди розглянути питання про передачу кримінального провадження щодо трьох підозрюваних росіян до Росії. Було надало відповідь, що передача справи стосовно трьох підозрюваних нідерландською владою – не варіант і (пропозиція щодо передачі справи – ред.) не була прийнята до уваги”, – наголосив минулого тижня міністр юстиції Нідерландів Ферд Грапперхаус у листі до парламенту.

Макс ван дер Верф та Яна Єрлашова

Напередодні старту судового процесу активізувалася і російська пропаганда у Нідерландах. Нідерландський блогер Макс ван дер Верф, який разом із російською журналісткою час від часу знімає “кіно” про МН17, оприлюднив “документ”, що розвідка Нідерландів, начебто, не виявила "Бук", який збив МН17. Варто зазначити, що Макс ван дер Верф, який називає себе журналістом-розслідувачем, разом із Яною Єрлашовою, що працювала на RT (Russia Today), постійно намагаються піддати сумніву результати офіційного розслідування щодо причетності до трагедії Росії. Вони кілька разів безперешкодно відвідували територію так званої «ДНР». Навіть запустили свій канал – платформу під назвою Bonanza Media, де час від часу виступають зі своїми версіями і викладають “документи”.

Цього разу Макс ван дер Верф опублікував документ від 21 вересня 2016 року – лист військової розвідки Нідерландів до прокуратури Нідерландів. У ньому міститься інформація про те, що було зібрано дані про місцезнаходження комплексів “Бук”, що належать як РФ, так і Україні, безпосередньо в день трагедії. І не було виявлено жодного активного ЗРК "Бук", який міг би знищити літак. Виклавши цей лист, Макс ван дер Верф, як завжди, намагається змусити сумніватися, що літак рейсу MH17 був збитий російським зенітно-ракетним комплексом "Бук". Насправді ж це лише лист про відомі на той момент координати кількох комплексів “Бук” – і висновок саме щодо них.

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА І НАСТУПНИЦТВО

Символічно, але на запитання журналістів щодо звільнення українських прокурорів, які займалися справою МН17, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко відповідав під час заходів, присвячених іншій трагедії – пам’яті жертв рейсу PS752. Літак МАУ було збито 8 січня в аеропорту Тегерана, одразу після зльоту, ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав із Росії. На його борту перебувало 176 осіб, усі вони загинули.

Літак рейсу MH17 був збитий 17 липня 2014 року зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську. На борту лайнера перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

“СБУ і Гепрокуратури керівництво знає, питання розглядається, Але воно відбувається просто в контексті просто нормальної ротації. Не всі слідчі йдуть – слідчі, які працювали, є напрацьовані матеріали”, – сказав Пристайко.

Міністр закордонних справ запевнив, що українська сторона забезпечить допомогу нідерландській, яка за згодою України веде розслідування катастрофи.

Розгляд справи МН17 відбудеться відповідно до нідерландського законодавства. Між Україною та Нідерландами існує угода про міжнародно-правове співробітництво. У коментарі Укрінформу Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов сказав, що рівень взаємодії між Україною та Нідерландами у справі МН17, зокрема по лінії правоохоронних органів, є таким, що цілком влаштовує обидві сторони. І це було підтверджено під час нещодавньої зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Давосі.

Всеволод Ченцов

Посол також розповів, що 18 лютого 2020 року провів зустріч із головним прокурором Нідерландів Фредом Вестербеке, на якій ішлося про підготовку до судового процесу.

“Ми, зокрема, обговорили стан підготовки візиту делегації України для присутності у судовому засіданні у справі МН17 9 березня. До складу делегації увійдуть представники Офісу Генерального прокурора, СБУ та МЗС. Цей візит стане доброю нагодою, щоб звірити годинники з усього кола питань, в тому числі й оперативної взаємодії. Я поінформував нідерландських колег, що українська сторона має намір підвищити рівень представників України у Спільній групі з питань розслідування (JIT). Цю функцію запропоновано покласти на заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова. При цьому буде забезпечено наступництво – попередній керівник Олег Пересада залишатиметься у складі української команди”, – сказав Ченцов.

Він також наголосив, що співпраця двох країн у справі МН17 успішно розвивається вже понад п’ять років.

“За цей час вдалося не лише зібрати якісні й достовірні докази і передати їх до суду, а й забезпечити необхідний рівень взаємної довіри і сталість співпраці. Враховуючи довготривалість подібних процесів, цілком природно, що відбуваються персональні зміни, причому в кожній з п’яти національних груп у складі JIT. Головне, що ці зміни не впливають на якість взаємодії. Те, що будь-яка інформація стосовно МН17 викликає інтерес, це також цілком природно напередодні старту судового процесу”, – зазначив він.

Ірина Драбок, Гаага