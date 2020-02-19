У Києві судитимуть двох підозрюваних у нападі на ветерана АТО "Хана" та його дружину

Підозрювані у жорстокому нападі на ветерана АТО "Хана" та його дружину постали перед судом.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва .

“За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №8 завершено досудове розслідування відносно двох осіб, які підозрюються у жорстокому побитті сімейної пари, внаслідок чого жінка отримала важкі травми, а її цивільний чоловік (ветеран АТО) помер,” - йдеться у повідомленні.

Напад стався увечері 9 листопада 2019 року у житловому будинку на вулиці Академіка Кіпріанова у Києві. Нападниками виявилися син потерпілої та його друг 1989 та 1990 років народження. Маючи умисел на умисне вбивство подружжя, зловмисники підстерегли чоловіка і жінку у під’їзді, де завдали їм численних ударів дерев’яною битою та молотком по життєво важливих органах.

Сусіди знайшли потерпілих непритомними. Чоловік від спричинених йому тілесних ушкоджень невдовзі помер у лікарні, а його дружина отримала тяжкі тілесні ушкодження.

За результатами розслідування дії нападУ Києві судитимуть двох підозрюваних у нападі на ветерана АТО та його дружинуників кваліфіковані за ч. 2 ст. 15, п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 та п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Святошинського районного суду м. Києва.

Відносно обох підозрюваних обрано безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. За вчинене їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Як повідомляв Укрінформ, ветеран АТО Ігор Панов ("Хан"), якого разом із дружиною жорстоко побили 10 листопада 2019 року в Києві, помер у лікарні.