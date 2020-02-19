Україна візьме участь у європейському дослідженні розвитку відкритих даних

Європейське дослідження щодо розвитку відкритих даних European Data Maturity Report цього року проведуть і в Україні.

Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"Цього року Україна вперше братиме участь у європейському дослідженні щодо розвитку відкритих даних European Data Maturity Report. Дослідження триватиме протягом усього року, а його результати опублікують у грудні 2020", - йдеться у повідомленні.

У відомстві пояснили, що Open Data Maturity Report – щорічне дослідження, результати якого демонструють рівень розвитку відкритих даних у Європі. Експерти здійснюють оцінку за понад 165 показниками, які об’єднують у чотири групи: політика відкритих даних, робота національного порталу, вплив відкритих даних на ключові сфери життя, якість даних, що публікуються. Open Data Maturity Report проводили вже п'ять разів за участі 32 країн. Україна буде включена в шосте дослідження в межах ініціативи Східного партнерства.

У Мінцифри додали, що участь України у європейському дослідженні не лише позитивно вплине на розвиток бренду «Україна» у світі, а й дасть можливість продемонструвати національні досягнення у галузі відкритих даних та поділитись досвідом з іншими країнами.

У відомстві наголосили, що продовжують активно працювати над розвитком відритих даних в Україні відповідно до рекомендацій європейських експертів: починають доопрацьовувати Єдиний державний вебпортал відкритих даних; запускають четвертий етап оновлення Постанови 835, що включатиме норми європейського законодавства щодо відкритих даних; досліджуватимуть вплив відкритих даних на різноманітні сфери суспільного життя, зокрема – соціальну, економічну, антикорупційну, освітню тощо.

Як повідомлялось, у Києві відкрився четвертий цикл національного конкурсу IT-проєктів на основі відкритих даних Open Data Challenge.