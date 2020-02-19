Літак Sky Up після повернення з Уханя дезінфікують — МОЗ

Лабораторний центр МОЗ забезпечить проведення дезінфекції літака компанії Sky Up після повернення з Уханя.

Про це на брифінгу повідомив завідувач відділу інфекційного контролю Центру громадського здоров'я Олександр Мацьков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Після повернення літака в ньому буде проведена дезінфекція відповідно до вимог всіх міжнародних правил та стандартів. Дезінфекцію буде проведено силами Лабораторного центру МОЗ України, тому цей літак надалі зможе абсолютно спокійно виконувати поставлені завдання, — сказав Мацьков.

За його словами, будуть оброблені всі поверхні в літаку, вже на наступну добу він зможе виконувати свої функції.

Як додав на брифінгу гендиректор Sky Up Євген Хайнацький, додатково компанія проведе заміну фільтрів.

"Після повернення літака в Україну і після обробки через добу ми приступимо до другого питання повернення літака в роботу — заміні фільтрів кондиціонування, перевірці систем кондиціонування. Це все передбачено технічними характеристиками літака", - сказав Хайнацький.

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Після цього, за його словами, упродовж доби буде здійснюватися перевірка технічного стану літака.

"Через 48 годин він зможе розпочинати інший рейс"- сказав Хайнацький.

Як раніше повідомляло агентство, літак Boeing 737-700 NG вилетить з Борисполя в ніч з 18 на 19 лютого до Алмати (Казахстан), звідки вже направиться до Уханя. В ніч з 19 на 20 лютого літак відправиться в Україну й о 8 ранку має приземлитися у Борисполі.

Місця, де знаходитимуться евакуйовані, охоронятимуть підрозділи Національної гвардії.