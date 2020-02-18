В ОП запевняють, що робота з пошуку зниклих безвісти іде постійно

Українські правоохоронні органи проводять слідчі дії щодо кожної людини, яку вважали зниклою безвісти; робота з їх пошуку не припиняється.

Про це йшлося на зустрічі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з матерями полонених, ГО "Берегиня", координатором робочої групи з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників (полонених) Офісу Президента України Миколою Колесником, повідомляє пресслужба МВС.

«Обговорили нагальні питання щодо повернення полонених, розшуку зниклих безвісти та соціального захисту їхніх родин. Жоден українець не має бути покинутий напризволяще! Ми ведемо слідчі дії щодо кожної людини, яку вважали зниклою безвісти», - сказав Аваков.

Він наголосив, що Експертна служба МВС продовжує роботу з ідентифікації тіл загиблих. Зокрема, на сьогодні експерти вже встановили 1830 ДНК-профілів, вони належать 1021 людині.

За словами міністра, по допомогу звертаються матері загиблих і з окупованої території, і з Росії. "Звісно, українські бійці в пріоритеті. Ми маємо допомогти кожній родині, в якій є зниклі безвісти або загиблі", - наголосив керівник МВС.

Представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі Геннаді Кузнєцов розповів, що робоча група домовилася про відновлення питання пошуку безвісти зниклих в межах гуманітарної групи.

Натомість координатор робочої групи з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників (полонених) ОП Микола Колесник наголосив, що триває постійний обмін інформацією з МВС про зниклих безвісти. "Робота не припиняється ні на хвилину", - запевнив він.

А присутні на зустрічі матері українських полонених висловили сподівання, що зовсім скоро їхні сини повернуться додому.