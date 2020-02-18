КСУ завтра оприлюднить рішення щодо закону "Про судоустрій і статус суддів"

Конституційний суд ухвалив рішення у справі за поданням Верховного суду України щодо окремих пунктів закону "Про судоустрій і статус суддів" та оприлюднить його на своєму сайті в середу, 19 лютого.

Про це інформує пресслужба суду.

"КСУ на пленарному засіданні ухвалив рішення у справі за конституційним поданням Верховного суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень пунктів 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у суді, текст рішення буде оприлюднено на офіційному вебсайті Конституційного суду України 19 лютого у розділі "Акти КСУ".

Раніше Укрінформ з посиланням на обізнаного співрозмовника в суді повідомив, що Конституційний суд України визнав неконституційними кілька пунктів Перехідних і прикінцевих положень Закону "Про судоустрій і статус суддів".

Зокрема, визнаний неконституційним пункт 7 Перехідних і прикінцевих положень закону "Про судоустрій і статус суддів" в частині "Верховного суду України" (про те, що ВСУ припиняє свою роботу), а також пункт 14 в частині "суддів Верховного суду України" (судді ВСУ мають право брати участь у конкурсі на посади суддів ВС).

Також, за даними джерела, судді Конституційного суду визнали неконституційним конкурс для суддів Верховного суду України.

КСУ також визнав неконституційними пункт 25 Перехідних положень закону, у якому йдеться, що "право на отримання щомісячного довічного грошового утримання має суддя, який за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердив відповідність займаній посаді або призначений на посаду судді за результатами конкурсу".

Як повідомлялося, Верховна Рада 2 червня 2016 року внесла зміни до Конституції (в частині правосуддя), а також ухвалила закон "Про судоустрій і статус суддів", який передбачив формування нового Верховного суду і створення замість трьох вищих спеціалізованих судів єдиного органу, у який увійдуть касаційні підрозділу для розгляду кримінальних, цивільних, господарських та адміністративних проваджень за касаційними скаргами.

При цьому судді ВСУ, за задумом законотворців, мали змогу потрапити до реформованого Верховного суду через проходження конкурсу разом з іншими претендентами.

Частина суддів ВСУ не погодилися з реформуванням ВСУ і оскаржила низку положень закону у КСУ. 6 жовтня 2016 року вони направили конституційне подання щодо відповідності Основному закону окремих положень пунктів 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року.