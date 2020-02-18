Справу "діамантових прокурорів" віддали іншому суду, бо вона “забуксувала”

Київський апеляційний суд передав провадження щодо колишніх працівників прокуратури - так званих діамантових прокурорів - з Голосіївського райсуду Києва до Оболонського.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"Так, вказане кримінальне провадження (так звану справу "діамантових прокурорів"), яке розглядалося Голосіївським райсудом міста Києва, найближчим часом буде направлено до Оболонського районного суду міста Києва через неефективність його судового розгляду і порушення розумних строків", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 5 липня 2015 року під час спецоперації СБУ і ГПУ були затримані заступник начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимир Шапакін і заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць за підозрою у вимаганні хабаря в особливо великих розмірах.

Під час обшуків у них знайшли 500 тис. дол. готівкою, коштовності, цінні папери і незареєстровану вогнепальну зброю. У Корнійця, серед іншого, знайшли 65 діамантів, через це його й назвали "діамантовим прокурором".