Антикорупційний суд переніс розгляд справи Омеляна

Вищий антикорупційний суд переніс засідання з розгляду справи щодо ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна на 4 березня.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

"Судове засідання за обвинуваченням колишнього міністра інфраструктури України (2016-2019), яке призначене на 19 лютого 2020 року, перенесене через тимчасову втрату працездатності суддею зі складу колегії. Наступне судове засідання заплановане на 16:00 4 березня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 6 листопада 2018 року НАБУ заявило про завершення досудового розслідування стосовно міністра інфраструктури Володимира Омеляна за фактами можливого незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації.

Солом'янський райсуд Київ у квітні закрив кримінальне провадження щодо Омеляна у частині незаконного збагачення, проте ухвалив призначити до розгляду справу міністра в частині декларування недостовірної інформації за двома епізодами.

Зокрема, Омелян обвинувачується у тому, що, подаючи декларації за 2015 і 2016 роки, умисно вказав відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 3 млн гривень та 8 млн гривень відповідно.