Переговори і посилення армії: Єрмак розповів, як Україна йде до миру

Україна йде до миру шляхом не лише переговорів, а й підвищення обороноздатності, щоб українська армія могла дати гідну відсіч агресору.

Про це написав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Facebook,коментуючи ранковий наступ окупантів на позиції Об'єднаних сил поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, хутора Вільного.

"Так, ми прагнемо миру, але водночас ми збільшуємо фінансування на армію і активно працюємо над підвищенням її обороноздатності. Так, ми йдемо шляхом переговорів, але водночас і шляхом внутрішнього посилення: наша армія готова відповідати на подібні атаки і давати гідну відсіч агресору", - написав Єрмак.

Він підкреслив, що атака на позиції підрозділів ЗСУ, яка відбулась у п‘яту річницю Дебальцівської трагедії, - це особливий цинізм, і це ще раз показує, що в Україні війна не припиняється. "Але саме тому ми сьогодні робимо все для того, щоб цю війну закінчити. Щоб зранку не приходили такі новини, щоб наші воїни повернулись до своїх родин живими", - наголосив Єрмак.

Керівник ОП висловив співчуття родині українського бійця, що загинув уранці внаслідок атаки російсько-окупаційних військ.

Як повідомляв Укрінформ, вранці збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, хутора Вільного. Один військовий загинув, четверо зазнали поранень.

Президент України Володимир Зеленський назвав ранковий наступ окупантів в зоні проведення ООС цинічною провокацією та спробою зірвати мирний процес на Донбасі.