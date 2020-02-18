Затримали підозрюваного у розстрілах на Майдані ексбійця “Омеги” - ДБР

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру ексбійцю спецпідрозділу “Омега” у вбивстві мітингувальника під час Революції Гідності у Києві у лютому 2014 року.

Про це повідомляє 18 лютого пресслужба ДБР.

“Слідчі відділу у “справах Майдану” Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та за оперативного супроводу Служби безпеки України затримали та повідомили про підозру ексбійцю спецпідрозділу “Омега”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ДБР, колишній офіцер окремого загону спеціального призначення та боротьби з тероризмом Внутрішніх військ МВС України підозрюється: у перевищенні влади та службових повноважень, яке супроводжувалося застосуванням зброї, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України); закінченому замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 ККУ); умисному вбивстві, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох осіб, за попередньою змовою групою осіб (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ).

“Слідством встановлено, що 20 лютого 2014 року підозрюваний боєць “Омеги”, діючи спільно та погоджено з іншими представниками правоохоронних органів, як єдиний бойовий підрозділ, здійснювали прицільні постріли на ураження у напрямку скупчення беззбройних людей на вул. Інститутській та Майдані Незалежності в м. Києві. В результаті спецпризначенець поранив одного з мітингувальників, а ще в одного здійснив смертельний постріл”, - йдеться у повідомленні.

У ДБР додали, що 17 лютого 2020 року колишнього спецпризначенця затримано та повідомлено йому про підозру. Наразі вирішується питання про обрання відносно нього запобіжного заходу.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Як повідомляв Укрінформ, у період 18-20 лютого 2014 року в центрі Києва загинули близько ста осіб, кілька десятків зникли безвісти, більше тисячі дістали поранення, а сотні – були заарештовані та піддані тортурам.