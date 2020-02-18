В Україну цьогоріч доставлять понад мільйон доз вакцини від кору, паротиту та краснухи

В Україну цьогоріч доставлять понад мільйон доз вакцини від кору, паротиту та краснухи

Укрінформ
У 2020 році дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставить в Україну 1,2 млн доз вакцини від кору, паротиту, краснухи (КПК).

Про це йдеться у звіті Кабінету міністрів за 2019 рік, який оприлюднено на Урядовому порталі.

"Проведено роботу щодо закупівлі вакцини проти кору, краснухи та паротиту – близько 1,2 млн доз вакцин ЮНІСЕФ поставить в Україну у 2020 році за графіками, узгодженими МОЗ, що дозволить вакцинувати всіх, хто потребує вакцинації, та тих хто, не був вакцинований у попередні роки", - йдеться у документі.

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Також, згідно зі звітом, лабораторію ДУ “Центр громадського здоров’я МОЗ України” забезпечено сучасними діагностичними препаратами для досліджень зразків від хворих на гарячки Західного Нілу, денге, Чікунгунья, Зіка, Ебола, Крим-Конго, геморагічної гарячки, а також кліщового енцефаліту і геморагічної гарячки з нирковим синдромом.

У рамках співпраці з міжнародними агенціями створено регіональний та централізований запаси сироватки проти дифтерії.

За даними Центру громадського здоров'я, з літа 2017 р. по початок листопада 2019 р на кір захворіли більше 115 000 людей, 41 людина померла.

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