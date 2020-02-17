Олена Зеленська обговорила реформу шкільного харчування з головою ЮНІСЕФ в Україні

Дружина Президента Олена Зеленська та голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер провели робочу зустріч, під час якої представники Дитячого фонду ООН поділилися з першою леді своїм досвідом роботи.

Учасники зустрічі також домовилися про розширення співпраці в Україні та обговорили подальші кроки щодо впровадження здорового харчування у школах, повідомляє сайт Президента.

Представництво ЮНІСЕФ в Україні вже приєдналося до розробки Національної стратегії щодо розбудови безпечного та здорового освітнього середовища. Фахівці організації також залучені до визначення критеріїв та формування опитувальника, за яким проводиться комісійне обстеження освітніх закладів.

«ЮНІСЕФ має величезну експертизу та широкі можливості залучати найкращий світовий досвід для реалізації подібних програм. Тож взаємодія з організацією, яка виступає на захист прав дітей по всьому світу, є закономірним кроком», – прокоментувала Олена Зеленська.

Представники ЮНІСЕФ поділилися з першою леді досвідом інших країн у реформуванні системи шкільного харчування, презентували втілені проєкти та розповіли про розробку програм, що базуються на аналізі даних. Міжнародний досвід підтверджує, що, залежно від обраного напрямку, зміни у системі шкільного харчування можуть позитивно впливати не лише на здоров’я дітей, а й на такі аспекти, як успішність у навчанні, розумові здібності, і навіть допомагати боротися з дитячою бідністю.

«У втіленні такої масштабної програми головне – синергія. Партнерство та спільна адвокація, а також залучення найширшого кола партнерів є передумовою для швидких та якісних змін», – наголосила представниця ЮНІСЕФ в Україні.

Серед погоджених наступних спільних кроків – участь ЮНІСЕФ у аналізі даних, отриманих під час комісійного обстеження шкіл, яке наразі триває. Окрім того, експертів організації на постійній основі буде залучено до робочої групи, яка готує практичні інструкції для реалізації Національної стратегії щодо розбудови безпечного та здорового освітнього середовища. Також у планах найближчим часом формалізувати партнерство та підписати меморандум про співпрацю.

Фото: пресслужба глави держави