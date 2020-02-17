В Україні запускають інформкампанію про ветеранів АТО/ООС

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб запускають нову інформаційну кампанію про ветеранів "Мій досвід - моя перевага".

Про це інформує пресслужба відомства.

"Помилково вважати, що людина, яка пройшла поле бою, тільки щось втрачає. Людина також отримує досвід, який часто допомагає переосмислити своє життя, ставлення до людей, до професійних цілей, дає поштовх до розвитку. Проєкт "Мій досвід - моя перевага" саме про це. В ньому ми пропонуємо поглянути на життєвий шлях окремих ветеранів та його трансформацію під впливом бойового досвіду", - йдеться у повідомленні.

Ключовий елемент проєкту - 30-секундне відео, героями якого стали п’ятеро ветеранів: Андрій Мельник, Віктор Шинкарук, Денис Дьомін, Євген Михайлюк та Мая Москвич. У відео кожен з них розповідає про риси характеру, які виховав або розвинув у собі під час перебування на полі бою, та демонструє, яке застосування ця риса знайшла вже у цивільному, післявоєнному житті героя.

"Вже незабаром відео можна буде побачити на центральних телеканалах та в мережі, а в ефірі радіо - почути короткі історії про інші позитивні риси, сформовані бойовим досвідом", - зазначили у Мінветеранів.

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Також у відомстві закликали активніше поширювати соціальне відео - отримати відеоконтент можна за посиланням.

Кампанія "Мій досвід - моя перевага” розроблена Центром стратегічних комунікацій Stratcom Ukraine за підтримки Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України у рамках проєкту з реінтеграції ветеранів, що впроваджується Міжнародною організацією з міграції (IOM Ukraine) за фінансування Європейського Союзу.

Фото: ООС